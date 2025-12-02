Украинский пленный рассказал, что его отправили в штурмовики в 55 лет

ДОНЕЦК, 2 дек – РИА Новости. Украинский военнопленный Сергей Шовко рассказал РИА Новости, что был отправлен командованием ВСУ в ряды штурмовиков в возрасте 55 лет.

По его словам, на службу в ВСУ он был призван по повестке в конце 2024 года, когда ему было 54 года. После прохождения обучения в возрасте 55 лет был направлен в штурмовую пехоту.

"Нас обучали, как окопы брать, как брать здания. Ну, пехота, штурмовая пехота", – сказал Шовко.

Отвечая на уточняющий вопрос корреспондента РИА Новости, он подтвердил, что в свои 55 лет был в штурмовой пехоте.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.

При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.