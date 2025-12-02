https://ria.ru/20251202/plennyy-2059085138.html
Украинский пленный рассказал, что его отправили в штурмовики в 55 лет
Украинский пленный рассказал, что его отправили в штурмовики в 55 лет - РИА Новости, 02.12.2025
Украинский пленный рассказал, что его отправили в штурмовики в 55 лет
Украинский военнопленный Сергей Шовко рассказал РИА Новости, что был отправлен командованием ВСУ в ряды штурмовиков в возрасте 55 лет. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T03:17:00+03:00
2025-12-02T03:17:00+03:00
2025-12-02T03:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
дмитрий лубинец
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4ca4a4468b27d5e38c95e0f99a223ce8.jpg
https://ria.ru/20251202/plennyy-2059082589.html
https://ria.ru/20251202/vsu-2059077328.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321825_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d2c0068cf40de1d6b48ee5e99f81620e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Украинский пленный рассказал, что его отправили в штурмовики в 55 лет
Украинского пленного Шовко отправили в ряды штурмовиков ВСУ в 55 лет
ДОНЕЦК, 2 дек – РИА Новости. Украинский военнопленный Сергей Шовко рассказал РИА Новости, что был отправлен командованием ВСУ в ряды штурмовиков в возрасте 55 лет.
По его словам, на службу в ВСУ
он был призван по повестке в конце 2024 года, когда ему было 54 года. После прохождения обучения в возрасте 55 лет был направлен в штурмовую пехоту.
"Нас обучали, как окопы брать, как брать здания. Ну, пехота, штурмовая пехота", – сказал Шовко.
Отвечая на уточняющий вопрос корреспондента РИА Новости, он подтвердил, что в свои 55 лет был в штурмовой пехоте.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине
всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады
по правам человека Дмитрий Лубинец
ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.