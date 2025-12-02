Пленный призвал сослуживцев развернуть оружие против киевского режима

ЛУГАНСК, 2 дек - РИА Новости. Украинский пленный военнослужащий 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Денис Ракоца в беседе с РИА Новости призвал сослуживцев не повторять своих ошибок и не идти на фронт, а развернуть свое оружие против руководства Украины.