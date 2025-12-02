Рейтинг@Mail.ru
Пленный призвал сослуживцев развернуть оружие против киевского режима - РИА Новости, 02.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
02:31 02.12.2025
Пленный призвал сослуживцев развернуть оружие против киевского режима
Пленный призвал сослуживцев развернуть оружие против киевского режима - РИА Новости, 02.12.2025
Пленный призвал сослуживцев развернуть оружие против киевского режима
Украинский пленный военнослужащий 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Денис Ракоца в беседе с РИА Новости призвал сослуживцев не повторять своих ошибок и не... РИА Новости, 02.12.2025
специальная военная операция на украине
киев
украина
верховная рада украины
киев
украина
киев, украина, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Верховная Рада Украины
Пленный призвал сослуживцев развернуть оружие против киевского режима

Пленный Ракоца призвал сослуживцев развернуть оружие против киевского режима

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Военнопленный ВСУ. Архивное фото
ЛУГАНСК, 2 дек - РИА Новости. Украинский пленный военнослужащий 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Денис Ракоца в беседе с РИА Новости призвал сослуживцев не повторять своих ошибок и не идти на фронт, а развернуть свое оружие против руководства Украины.
Ракоца сдался в плен российским военнослужащим 3-й общевойсковой армии "Южной" группировки войск.
"Я хочу сказать, что мы совершаем ошибку, когда идем на фронт. Нам нужно наши автоматы развернуть в другую сторону и идти в Киев, потому что все наши беды, все наши проблемы начинаются именно в Киеве: где-то на Банковой или в Верховной Раде. Здесь после того, как я сдался, я понял, что я совершил огромнейшую ошибку, когда подписал контракт. Очень большую ошибку", - сказал агентству военнопленный.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Мобилизованных в ВСУ перевозят как заключенных, рассказал пленный
Специальная военная операция на УкраинеКиевУкраинаВерховная Рада Украины
 
 
