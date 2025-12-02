Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о литовском дроне над Белоруссией - РИА Новости, 02.12.2025
14:15 02.12.2025
Песков ответил на вопрос о литовском дроне над Белоруссией
Песков ответил на вопрос о литовском дроне над Белоруссией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не располагает информацией о литовском беспилотнике, который вторгся в воздушное пространство... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T14:15:00+03:00
2025-12-02T14:15:00+03:00
в мире
белоруссия
литва
россия
дмитрий песков
белоруссия
литва
россия
в мире, белоруссия, литва, россия, дмитрий песков
В мире, Белоруссия, Литва, Россия, Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос о литовском дроне над Белоруссией

Песков не располагает данными о вторжении литовского беспилотника в Белоруссию

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не располагает информацией о литовском беспилотнике, который вторгся в воздушное пространство Белоруссии.
В понедельник МИД Белоруссии сообщил о вызове временного поверенного в делах Литвы в Минске Эрикаса Вилканецаса, которому был заявлен протест в связи с нарушением 30 ноября госграницы Белоруссии с территории Литвы беспилотным летательным аппаратом самолетного типа. МВД Белоруссии заявило, что упавший в черте города Гродно дрон, оборудованный фотовидеокамерой с возможностью сбора разведданных, осуществил сброс печатной продукции экстремистской направленности.
"Здесь я точными данными не располагаю. Здесь все-таки лучше, наверное, у военных (спросить - ред.), они знают, наверное, детально. Я не располагаю данными, поэтому не стал бы ничего говорить", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о вторжении литовского беспилотника в воздушное пространство Белоруссии.
Фрагмент дрона, упавшего в Гродно - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Литва хотела "продать" провокацию с БПЛА американцам, считают в Белоруссии
В миреБелоруссияЛитваРоссияДмитрий Песков
 
 
