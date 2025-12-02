Песков ответил на вопрос о литовском дроне над Белоруссией

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не располагает информацией о литовском беспилотнике, который вторгся в воздушное пространство Белоруссии.
В понедельник МИД Белоруссии сообщил о вызове временного поверенного в делах Литвы в Минске Эрикаса Вилканецаса, которому был заявлен протест в связи с нарушением 30 ноября госграницы Белоруссии с территории Литвы беспилотным летательным аппаратом самолетного типа. МВД Белоруссии заявило, что упавший в черте города Гродно дрон, оборудованный фотовидеокамерой с возможностью сбора разведданных, осуществил сброс печатной продукции экстремистской направленности.
"Здесь я точными данными не располагаю. Здесь все-таки лучше, наверное, у военных (спросить - ред.), они знают, наверное, детально. Я не располагаю данными, поэтому не стал бы ничего говорить", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о вторжении литовского беспилотника в воздушное пространство Белоруссии.