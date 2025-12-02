https://ria.ru/20251202/peskov-2059190564.html
Песков назвал народ Индии исторически дружественным для России
Песков назвал народ Индии исторически дружественным для России - РИА Новости, 02.12.2025
Песков назвал народ Индии исторически дружественным для России
Народ Индии исторически является дружественным для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.12.2025
Песков назвал народ Индии исторически дружественным для России
Песков: народ Индии исторически является дружественным для России