Песков рассказал о нечестных конкурентах в экспорте оборонной продукции

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 дек - РИА Новости. Мало кто может сравниться с Россией в экспорте оборонной продукции, поэтому некоторые прибегают к нечестным методам конкуренции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.