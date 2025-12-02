Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о предложении "Росатома" для Индии по ядерным реакторам - РИА Новости, 02.12.2025
13:06 02.12.2025
Песков рассказал о предложении "Росатома" для Индии по ядерным реакторам
Глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев посетит Индию в составе делегации во время визита президента России Владимира Путина, у него будет предложение для
2025
Песков рассказал о предложении "Росатома" для Индии по ядерным реакторам

Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 дек - РИА Новости. Глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев посетит Индию в составе делегации во время визита президента России Владимира Путина, у него будет предложение для индийской стороны по малым модульным ядерным реакторам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Глава "Росатома" (Алексей - ред.) Лихачев будет в составе делегации президента (России Владимира Путина - ред.) во время его визита (в Индию - ред.). У него будет с собой предложение по малым модульным реакторам, оно будет обсуждаться на переговорах", - сказал Песков на брифинге для индийских СМИ, который проводит Sputnik India.
