Песков рассказал о предложении "Росатома" для Индии по ядерным реакторам

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 дек - РИА Новости. Глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев посетит Индию в составе делегации во время визита президента России Владимира Путина, у него будет предложение для индийской стороны по малым модульным ядерным реакторам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.