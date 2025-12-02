https://ria.ru/20251202/peskov-2059172450.html
США провели интенсивную работу с украинской стороной, заявил Песков
США провели интенсивную работу с украинской стороной, заявил Песков - РИА Новости, 02.12.2025
США провели интенсивную работу с украинской стороной, заявил Песков
У США были две недели интенсивной работы с украинской стороной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T12:41:00+03:00
2025-12-02T12:41:00+03:00
2025-12-02T12:41:00+03:00
в мире
сша
россия
дмитрий песков
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051620133_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1d30a374cbe7438b75f262c6e1b6d2bb.jpg
https://ria.ru/20251202/peskov-2059172101.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051620133_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_369b843379e97161929e70e2b04c4df3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, дмитрий песков, дональд трамп
В мире, США, Россия, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
США провели интенсивную работу с украинской стороной, заявил Песков
Песков заявил, что у США были две недели интенсивной работы с Украиной