В Кремле заявили о росте торговли в национальных валютах - РИА Новости, 02.12.2025
12:32 02.12.2025
В Кремле заявили о росте торговли в национальных валютах
Доля доллара в мировой торговле снижается, а торговля в национальных валютах растет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.12.2025
В Кремле заявили о росте торговли в национальных валютах

Песков заявил о снижении доли доллара в мировой торговле

© AP Photo / Mark LennihanОднодолларовая купюра на Нью-Йоркской фондовой бирже
Однодолларовая купюра на Нью-Йоркской фондовой бирже - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / Mark Lennihan
Однодолларовая купюра на Нью-Йоркской фондовой бирже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 дек - РИА Новости. Доля доллара в мировой торговле снижается, а торговля в национальных валютах растет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Доля доллара снижается в мировой торговле, доля американского доллара снижается, а доля национальных валютах растет", - сказал Песков на брифинге для индийских СМИ, который проводит Sputnik India.
Заголовок открываемого материала