В Кремле заявили о росте торговли в национальных валютах
Доля доллара в мировой торговле снижается, а торговля в национальных валютах растет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.12.2025
