https://ria.ru/20251202/peskov-2059167249.html
ЕС пытается отвлечь внимание жителей от внутренних проблем, заявил Песков
ЕС пытается отвлечь внимание жителей от внутренних проблем, заявил Песков - РИА Новости, 02.12.2025
ЕС пытается отвлечь внимание жителей от внутренних проблем, заявил Песков
Электорат в Европе пытаются отвлечь от внутренних проблем, говоря о якобы "российской угрозе", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T12:29:00+03:00
2025-12-02T12:29:00+03:00
2025-12-02T12:29:00+03:00
в мире
россия
европа
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100804/25/1008042509_0:233:2000:1358_1920x0_80_0_0_5013b0f3149fbc6e8607752b193c9d5b.jpg
https://ria.ru/20251202/rossija-2059166933.html
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100804/25/1008042509_1:0:2000:1499_1920x0_80_0_0_d432cb848b39327d42502712251b9d11.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, европа, дмитрий песков
В мире, Россия, Европа, Дмитрий Песков
ЕС пытается отвлечь внимание жителей от внутренних проблем, заявил Песков
Песков: заявления о российской угрозе отвлекают европейцев от внутренних проблем