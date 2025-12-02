Рейтинг@Mail.ru
ЕС пытается отвлечь внимание жителей от внутренних проблем, заявил Песков - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:29 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/peskov-2059167249.html
ЕС пытается отвлечь внимание жителей от внутренних проблем, заявил Песков
ЕС пытается отвлечь внимание жителей от внутренних проблем, заявил Песков - РИА Новости, 02.12.2025
ЕС пытается отвлечь внимание жителей от внутренних проблем, заявил Песков
Электорат в Европе пытаются отвлечь от внутренних проблем, говоря о якобы "российской угрозе", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T12:29:00+03:00
2025-12-02T12:29:00+03:00
в мире
россия
европа
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100804/25/1008042509_0:233:2000:1358_1920x0_80_0_0_5013b0f3149fbc6e8607752b193c9d5b.jpg
https://ria.ru/20251202/rossija-2059166933.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100804/25/1008042509_1:0:2000:1499_1920x0_80_0_0_d432cb848b39327d42502712251b9d11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европа, дмитрий песков
В мире, Россия, Европа, Дмитрий Песков
ЕС пытается отвлечь внимание жителей от внутренних проблем, заявил Песков

Песков: заявления о российской угрозе отвлекают европейцев от внутренних проблем

© AP Photo / Yves LoggheФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / Yves Logghe
Флаг Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 дек - РИА Новости. Электорат в Европе пытаются отвлечь от внутренних проблем, говоря о якобы "российской угрозе", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Говорят, что Россия представляет опасность для Европы. Это известно. Это нонсенс, и, на наш взгляд, они просто пытаются сместить внимание своих налогоплательщиков и сместить внимание своего электората с внутренних проблем на так называемую угрозу, исходящую от России на протяжении всей истории", - сказал Песков на брифинге для индийских СМИ, который проводит Sputnik India.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Россия остается открытой для зарубежных инвесторов, заявил Песков
Вчера, 12:28
 
В миреРоссияЕвропаДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала