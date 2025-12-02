Рейтинг@Mail.ru
Индийский бизнес остается на российском рынке, считает Песков - РИА Новости, 02.12.2025
12:29 02.12.2025 (обновлено: 16:15 02.12.2025)
Индийский бизнес остается на российском рынке, считает Песков
Индийский бизнес остается на российском рынке, считает Песков - РИА Новости, 02.12.2025
Индийский бизнес остается на российском рынке, считает Песков
Бизнес Индии остается на российском рынке, несмотря на санкции, и зарабатывает на этом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.12.2025
экономика, индия, россия, дмитрий песков
Экономика, Индия, Россия, Дмитрий Песков
Индийский бизнес остается на российском рынке, считает Песков

Песков: индийский бизнес остается на российском рынке, несмотря на санкции

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкФлаги России и Индии
Флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Флаги России и Индии. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 дек - РИА Новости. Бизнес Индии остается на российском рынке, несмотря на санкции, и зарабатывает на этом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас мы сталкиваемся с трудностями из-за санкций. Но индийский бизнес, как и бизнес многих других стран, по-прежнему проявляет большой интерес к нашей экономике", - сказал Песков на брифинге для индийских СМИ, который проводит Sputnik India.
Он отметил, что индийский бизнес продолжает работать на российских рынках и зарабатывать хорошие деньги.
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
В Кремле заявили о готовности к сотрудничеству с Индией во всех сферах
ЭкономикаИндияРоссияДмитрий Песков
 
 
