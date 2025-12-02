https://ria.ru/20251202/peskov-2059167087.html
Индийский бизнес остается на российском рынке, считает Песков
Бизнес Индии остается на российском рынке, несмотря на санкции, и зарабатывает на этом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.12.2025
Индийский бизнес остается на российском рынке, считает Песков
