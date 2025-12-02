Рейтинг@Mail.ru
В Европе есть трезвые головы в вопросе российских активов, заявил Песков - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:19 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/peskov-2059162138.html
В Европе есть трезвые головы в вопросе российских активов, заявил Песков
В Европе есть трезвые головы в вопросе российских активов, заявил Песков - РИА Новости, 02.12.2025
В Европе есть трезвые головы в вопросе российских активов, заявил Песков
В Европе есть "трезвые головы" в вопросе судьбы российских активов - например, Бельгия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T12:19:00+03:00
2025-12-02T12:19:00+03:00
в мире
дмитрий песков
бельгия
европа
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154884/60/1548846090_0:22:3058:1742_1920x0_80_0_0_0993d6e06afd15ae5e013e45e6b4d1e6.jpg
https://ria.ru/20251202/peskov-2059161667.html
бельгия
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154884/60/1548846090_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_1d2e5b055fb22bb084250eaaeffc57d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дмитрий песков, бельгия, европа, россия
В мире, Дмитрий Песков, Бельгия, Европа, Россия
В Европе есть трезвые головы в вопросе российских активов, заявил Песков

Песков: в Европе есть трезвые головы вроде Бельгии в вопросе российских активов

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Флаги России и ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 дек - РИА Новости. В Европе есть "трезвые головы" в вопросе судьбы российских активов - например, Бельгия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Европе есть трезвые головы - например, бельгийцы. Они говорят о том, что вы (европейские страны - ред.) должны гарантировать нам, что когда российская сторона обратится в международный суд и потребует вернуть эти деньги (российские активы - ред.), мы (Европа - ред.) будем выплачивать их вместе", - сказал Песков на брифинге для индийских СМИ, который проводит Sputnik India.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Европа говорит только о войне до последнего украинца, заявил Песков
Вчера, 12:17
 
В миреДмитрий ПесковБельгияЕвропаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала