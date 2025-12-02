https://ria.ru/20251202/peskov-2059161667.html
Европа говорит только о войне до последнего украинца, заявил Песков
Европа говорит только о войне до последнего украинца, заявил Песков - РИА Новости, 02.12.2025
Европа говорит только о войне до последнего украинца, заявил Песков
Европа сегодня говорит только о войне до последнего украинца, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T12:17:00+03:00
2025-12-02T12:17:00+03:00
2025-12-02T12:17:00+03:00
в мире
европа
россия
украина
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b43a44b49e324d397a63d8799193dc56.jpg
https://ria.ru/20251202/peskov-2059161360.html
европа
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_f8b108ddf41350bcfd270a16a22d6c95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, россия, украина, дмитрий песков
В мире, Европа, Россия, Украина, Дмитрий Песков
Европа говорит только о войне до последнего украинца, заявил Песков
Песков заявил, что Европа сегодня говорит только о войне до последнего украинца