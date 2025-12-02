Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал Су-57 лучшим самолетом в мире - РИА Новости, 02.12.2025
12:15 02.12.2025
Песков назвал Су-57 лучшим самолетом в мире
Су-57 является лучшим самолетом в мире, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.12.2025
2025
Песков назвал Су-57 лучшим самолетом в мире

© РИА Новости / Пресс-служба ОАК
Российский истребитель Су-57Э
Российский истребитель Су-57Э. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Су-57 является лучшим самолетом в мире, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это лучший самолет в мире", - сказал Песков, рассказывая о самолете Су-57 на брифинге для индийских СМИ, который проводит Sputnik India.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Песков оценил работу российской оборонной промышленности
Вчера, 12:11
 
