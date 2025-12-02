https://ria.ru/20251202/peskov-2059157957.html
В Кремле пообещали не вмешиваться в отношения Индии с США
В Кремле пообещали не вмешиваться в отношения Индии с США - РИА Новости, 02.12.2025
В Кремле пообещали не вмешиваться в отношения Индии с США
Россия не может и не будет вмешиваться в отношения Индии с США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T12:06:00+03:00
2025-12-02T12:06:00+03:00
2025-12-02T12:09:00+03:00
в мире
индия
россия
сша
дмитрий песков
индия
россия
сша
