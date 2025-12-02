Рейтинг@Mail.ru
В Кремле сообщили, когда начнется встреча Путина и Уиткоффа
12:04 02.12.2025 (обновлено: 16:20 02.12.2025)
В Кремле сообщили, когда начнется встреча Путина и Уиткоффа
В Кремле сообщили, когда начнется встреча Путина и Уиткоффа
Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа во вторник начнется примерно через пять часов, сообщил пресс-секретарь РИА Новости, 02.12.2025
в мире
россия
сша
москва
владимир путин
стив уиткофф
дмитрий песков
мирный план сша по украине
россия
сша
москва
в мире, россия, сша, москва, владимир путин, стив уиткофф, дмитрий песков, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Москва, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Дмитрий Песков, Мирный план США по Украине
В Кремле сообщили, когда начнется встреча Путина и Уиткоффа

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 дек - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа во вторник начнется примерно через пять часов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ, который проводит Sputnik India.
"Примерно через пять часов начнется встреча господина Уиткоффа, который будет здесь, в Москве, с президентом Путиным", - сказал Песков.
"Полный провал": в Киеве жестко высказались о визите Уиткоффа в Россию
В миреРоссияСШАМоскваВладимир ПутинСтив УиткоффДмитрий ПесковМирный план США по Украине
 
 
