https://ria.ru/20251202/peskov-2059154338.html
В Кремле выразили надежду, что встреча Путина и Моди пройдет успешно
В Кремле выразили надежду, что встреча Путина и Моди пройдет успешно - РИА Новости, 02.12.2025
В Кремле выразили надежду, что встреча Путина и Моди пройдет успешно
Кремль рассчитывает, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе предстоящих переговоров обсудят международные и... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T11:57:00+03:00
2025-12-02T11:57:00+03:00
2025-12-02T11:57:00+03:00
в мире
россия
владимир путин
индия
нарендра моди
москва
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892619272_0:215:2789:1784_1920x0_80_0_0_7ecfd0aaf8fc493710e39516a1c76531.jpg
https://ria.ru/20251202/peskov-2059153656.html
россия
индия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892619272_60:0:2789:2047_1920x0_80_0_0_c40ce29047d6c615843b340bf313c4a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, владимир путин, индия, нарендра моди, москва, дмитрий песков
В мире, Россия, Владимир Путин, Индия, Нарендра Моди, Москва, Дмитрий Песков
В Кремле выразили надежду, что встреча Путина и Моди пройдет успешно
В Кремле ожидают, что Путин и Моди обсудят международные и региональные вопросы