Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал, какой вопрос Путин и Уиткофф обсудят на встрече в Москве - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:53 02.12.2025 (обновлено: 12:05 02.12.2025)
https://ria.ru/20251202/peskov-2059153779.html
Песков рассказал, какой вопрос Путин и Уиткофф обсудят на встрече в Москве
Песков рассказал, какой вопрос Путин и Уиткофф обсудят на встрече в Москве - РИА Новости, 02.12.2025
Песков рассказал, какой вопрос Путин и Уиткофф обсудят на встрече в Москве
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф обсудят на встрече понимания, которые достигли Вашингтон и Киев по урегулированию,... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T11:53:00+03:00
2025-12-02T12:05:00+03:00
москва
в мире
россия
вашингтон (штат)
владимир путин
стив уиткофф
киев
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033671346_287:15:2815:1437_1920x0_80_0_0_de34863792eabf9dae45024992b96362.jpg
https://ria.ru/20251202/peskov-2059157117.html
москва
россия
вашингтон (штат)
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033671346_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_960e0fbb2e11b4c4b4261d383a05450d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, в мире, россия, вашингтон (штат), владимир путин, стив уиткофф, киев, мирный план сша по украине, дмитрий песков
Москва, В мире, Россия, Вашингтон (штат), Владимир Путин, Стив Уиткофф, Киев, Мирный план США по Украине, Дмитрий Песков
Песков рассказал, какой вопрос Путин и Уиткофф обсудят на встрече в Москве

Песков: Путин и Уиткофф обсудят достигнутые США и Украиной понимания

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф обсудят на встрече понимания, которые достигли Вашингтон и Киев по урегулированию, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Президент Путин и господин Уиткофф будут иметь возможность обсудить достигнутые между Киевом и Вашингтоном понимания относительно поиска путей урегулирования", - сказал Песков на брифинге для индийских СМИ, который проводит Sputnik India.
Встреча Путина и Уиткоффа состоится во вторник.
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
В Кремле сообщили, когда начнется встреча Путина и Уиткоффа
Вчера, 12:04
 
МоскваВ миреРоссияВашингтон (штат)Владимир ПутинСтив УиткоффКиевМирный план США по УкраинеДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала