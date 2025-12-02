Песков рассказал, какой вопрос Путин и Уиткофф обсудят на встрече в Москве

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф обсудят на встрече понимания, которые достигли Вашингтон и Киев по урегулированию, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.