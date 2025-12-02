Во время визита Путина в Индию планируется подписание важных документов

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 дек — РИА Новости. Во время визита президента Владимира Путина в Индию стороны планируют подписать несколько важных документов, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Послезавтра будет готов к подписанию важный пакет документов в ходе визита", — сказал он на брифинге для индийских СМИ, который проводит Sputnik India.
Пресс-секретарь также рассказал о сотрудничестве стран в различных сферах. Контакты в области обороны, по его мнению, трудно переоценить. Кроме того, страны ведут тесный диалог на площадке ООН и имеют общее видение мировых дел. Представитель Кремля отметил, что Москва продолжает оставаться для Нью-Дели важным поставщиком энергоресурсов.
"И у нас нет сомнений, что этот обмен приносит большую пользу Индии и в то же время взаимную выгоду", — добавил он.
Торговые отношения сторон не должны подвергаться влиянию третьих стран, подчеркнул пресс-секретарь.
В середине октября Трамп заявил, что Моди пообещал прекратить поставки российской нефти. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, сообщил, что операции продолжаются, несмотря на заявления США.
Москва надеется, что объем торговли к 2030 году достигнет ста миллиардов долларов, отметил Песков. Стороны изучают также возможность увеличения импорта из Индии.
Говоря об урегулировании на Украине, представитель Кремля высоко оценил позицию Нью-Дели и желание внести вклад в поиск мирного решения конфликта.
