Песков ответил на вопрос о диалоге с Европой
Песков ответил на вопрос о диалоге с Европой - РИА Новости, 02.12.2025
Песков ответил на вопрос о диалоге с Европой
Россия не ведет диалога с европейцами, но без общения нельзя понять позицию друг друга, это самая большая проблема, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 02.12.2025
Песков ответил на вопрос о диалоге с Европой
Песков: у РФ нет диалога с Европой