Песков ответил на вопрос о диалоге с Европой - РИА Новости, 02.12.2025
11:52 02.12.2025 (обновлено: 12:06 02.12.2025)
Песков ответил на вопрос о диалоге с Европой
Песков ответил на вопрос о диалоге с Европой
европа
россия
в мире
дмитрий песков
европа, россия, в мире, дмитрий песков
Европа, Россия, В мире, Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос о диалоге с Европой

Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 дек - РИА Новости. Россия не ведет диалога с европейцами, но без общения нельзя понять позицию друг друга, это самая большая проблема, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы не общаемся с европейцами, у нас нет диалога. Но как можно узнать позицию своих коллег по такой невероятно сложной проблеме, если вы не общаетесь друг с другом? Это наша самая большая проблема", - сказал Песков на брифинге для индийских СМИ, который проводит Sputnik India.
