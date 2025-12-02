https://ria.ru/20251202/peskov-2059148228.html
В Кремле выразили надежду на реализацию проекта по АЭС в Индии
В Кремле выразили надежду на реализацию проекта по АЭС в Индии - РИА Новости, 02.12.2025
В Кремле выразили надежду на реализацию проекта по АЭС в Индии
Россия надеется на продолжение реализации проекта по строительству АЭС "Куданкулам" в Индии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T11:35:00+03:00
2025-12-02T11:35:00+03:00
2025-12-02T11:50:00+03:00
россия
индия
дмитрий песков
куданкулам
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2034011082_0:166:3240:1989_1920x0_80_0_0_931e3dc65d5ff81f211af834e856de74.jpg
https://ria.ru/20251202/peskov-2059152459.html
россия
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2034011082_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1ac7f9bd3d4b1e11dfc94e68752b79a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индия, дмитрий песков, куданкулам, в мире
Россия, Индия, Дмитрий Песков, Куданкулам, В мире
В Кремле выразили надежду на реализацию проекта по АЭС в Индии
Песков: РФ надеется на на реализацию проекта по строительству АЭС Куданкулам