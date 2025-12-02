Рейтинг@Mail.ru
В Кремле выразили надежду на реализацию проекта по АЭС в Индии
11:35 02.12.2025
В Кремле выразили надежду на реализацию проекта по АЭС в Индии
Россия надеется на продолжение реализации проекта по строительству АЭС "Куданкулам" в Индии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.12.2025
россия, индия, дмитрий песков, куданкулам, в мире
Россия, Индия, Дмитрий Песков, Куданкулам, В мире
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 дек - РИА Новости. Россия надеется на продолжение реализации проекта по строительству АЭС "Куданкулам" в Индии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы были глубоко вовлечены в создание сектора мирной ядерной энергетики в Индии, этого знаменитого "(АЭС - ред.) "Куданкулама", и поэтому мы надеемся на продолжение этого проекта, конечно, он создает отдельный промышленный сектор в Индии", - сказал Песков на брифинге для индийских СМИ, который проводит Sputnik India.
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Песков заявил о готовности России развивать сотрудничество с Индией
РоссияИндияДмитрий ПесковКуданкуламВ мире
 
 
