Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал, как долго будут идти переговоры Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 02.12.2025
13:54 02.12.2025
Песков рассказал, как долго будут идти переговоры Путина и Уиткоффа
Песков рассказал, как долго будут идти переговоры Путина и Уиткоффа
2025-12-02T13:54:00+03:00
2025-12-02T13:54:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
владимир путин
стив уиткофф
дмитрий песков
мирный план сша по украине
в мире, россия, сша, украина, владимир путин, стив уиткофф, дмитрий песков, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Дмитрий Песков, Мирный план США по Украине
Песков: переговоры Путина и Уиткоффа будут идти столько, сколько потребуется

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа будут идти столько, сколько потребуется, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Во вторник в столице пройдут переговоры Путина и Уиткоффа. Этот визит американского спецпросланника станет шестым по счету в текущем году, ожидается, что на встречу с Путиным Уиткофф привезет предложения Соединенных Штатов по мирному урегулированию на Украине.
"Сколько потребуется", - сказал Песков журналистам, комментируя вероятную продолжительность встречи Путина и Уиткоффа.
Песков назвал встречу Путина и Уиткоффа важным шагом к миру
В миреРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинСтив УиткоффДмитрий ПесковМирный план США по Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
