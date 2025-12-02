https://ria.ru/20251202/peregovory-2059195937.html
Песков рассказал, как долго будут идти переговоры Путина и Уиткоффа
Песков рассказал, как долго будут идти переговоры Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 02.12.2025
Песков рассказал, как долго будут идти переговоры Путина и Уиткоффа
Переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа будут идти столько, сколько потребуется, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 02.12.2025
Песков рассказал, как долго будут идти переговоры Путина и Уиткоффа
Песков: переговоры Путина и Уиткоффа будут идти столько, сколько потребуется