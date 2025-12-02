Песков назвал темы переговоров Путина и Уиткоффа

Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи. Архивное фото

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф обсудят вопросы, затронутые на встрече с украинской делегацией во Флориде, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Они будут иметь возможность обсудить достигнутые между Киевом и Вашингтоном понимания относительно поиска путей урегулирования", — сказал он на брифинге для индийских СМИ, который проводит Sputnik India

Как уточнил Песков, до этого американская сторона две недели вела интенсивную работу с представителями Украины по проработке плана президента Соединенных Штатов.

"Мы высоко ценим усилия Дональда Трампа и его администрации и хотим решить проблемы нашей безопасности на многие поколения вперед", — отметил пресс-секретарь.

Сама встреча Путина и Уиткоффа начнется в течение пяти часов . В ней также примет участие зять президента США Джаред Кушнер, добавил он.

Как передает корреспондент РИА Новости, самолет, на котором, предположительно, прилетел спецпосланник Трампа, приземлился в аэропорту Внуково-2.

В воскресенье во Флориде прошли переговоры делегаций США и Украины. Американскую сторону на ней, помимо Уиткоффа и Кушнера, представлял глава Госдепа Марко Рубио. Он назвал состоявшиеся обсуждения полезными и продуктивными, но отметил, что впереди еще много работы.

Как писали зарубежные СМИ, среди затронутых тем были обмен территориями, гарантии безопасности и невозможность вступления Украины в НАТО. По данным телеканала CNN, стороны не смогли прийти к окончательным решениям по всем вопросам. В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что изначальный план по разрешению конфликта был серьезно доработан.

По информации AFP, накануне Уиткофф вновь встретился с представителями Киева, а именно с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым. После этого последний отправился в Ирландию, чтобы представить подробный отчет Владимиру Зеленскому.

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса , официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях , сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России

В прошлое воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Украины, на которых обсуждались поправки к американскому предложению. Утверждается, что они касаются численности украинских войск, контроля над Запорожской АЭС , вопроса размещения сил НАТО на территории Украины, принадлежности территорий и других тем.