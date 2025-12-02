Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал темы переговоров Путина и Уиткоффа
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:10 02.12.2025 (обновлено: 14:28 02.12.2025)
Песков назвал темы переговоров Путина и Уиткоффа
2025-12-02T12:10:00+03:00
2025-12-02T14:28:00+03:00
2025
Влада Икрамова
Влада Икрамова
Песков назвал темы переговоров Путина и Уиткоффа

Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф обсудят вопросы, затронутые на встрече с украинской делегацией во Флориде, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Они будут иметь возможность обсудить достигнутые между Киевом и Вашингтоном понимания относительно поиска путей урегулирования", — сказал он на брифинге для индийских СМИ, который проводит Sputnik India.
Белый дом в Вашингтоне
Эксперт рассказал, что США нужно сделать после встречи Путина и Уиткоффа
Вчера, 03:49
Как уточнил Песков, до этого американская сторона две недели вела интенсивную работу с представителями Украины по проработке плана президента Соединенных Штатов.
"Мы высоко ценим усилия Дональда Трампа и его администрации и хотим решить проблемы нашей безопасности на многие поколения вперед", — отметил пресс-секретарь.
Сама встреча Путина и Уиткоффа начнется в течение пяти часов. В ней также примет участие зять президента США Джаред Кушнер, добавил он.

Как передает корреспондент РИА Новости, самолет, на котором, предположительно, прилетел спецпосланник Трампа, приземлился в аэропорту Внуково-2.

В воскресенье во Флориде прошли переговоры делегаций США и Украины. Американскую сторону на ней, помимо Уиткоффа и Кушнера, представлял глава Госдепа Марко Рубио. Он назвал состоявшиеся обсуждения полезными и продуктивными, но отметил, что впереди еще много работы.

Как писали зарубежные СМИ, среди затронутых тем были обмен территориями, гарантии безопасности и невозможность вступления Украины в НАТО. По данным телеканала CNN, стороны не смогли прийти к окончательным решениям по всем вопросам. В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что изначальный план по разрешению конфликта был серьезно доработан.

По информации AFP, накануне Уиткофф вновь встретился с представителями Киева, а именно с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым. После этого последний отправился в Ирландию, чтобы представить подробный отчет Владимиру Зеленскому.
Владимир Зеленский
В шаге от катастрофы. Чем Украина может ответить Трампу
Вчера, 08:00

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
В прошлое воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Украины, на которых обсуждались поправки к американскому предложению. Утверждается, что они касаются численности украинских войск, контроля над Запорожской АЭС, вопроса размещения сил НАТО на территории Украины, принадлежности территорий и других тем.
Как отмечал Путин, изначальный мирный план Соединенных Штатов может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.
Изображение сгенерировано ИИ
Геометрия плана Трампа по Украине: независимая Америка
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСтив УиткоффВладимир ПутинДмитрий ПесковУкраинаМирный план США по УкраинеГосударственный департамент СШАСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВооруженные силы УкраиныСШАФлорида
 
 
