Песков назвал темы переговоров Путина и Уиткоффа

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф обсудят вопросы, затронутые на встрече с украинской делегацией во Флориде, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Они будут иметь возможность обсудить достигнутые между Киевом и Вашингтоном понимания относительно поиска путей урегулирования", — сказал он на брифинге для индийских СМИ, который проводит Sputnik India.
Как уточнил Песков, до этого американская сторона две недели вела интенсивную работу с представителями Украины по проработке плана президента Соединенных Штатов.
"Мы высоко ценим усилия Дональда Трампа и его администрации и хотим решить проблемы нашей безопасности на многие поколения вперед", — отметил пресс-секретарь.
Сама встреча Путина и Уиткоффа начнется в течение пяти часов. В ней также примет участие зять президента США Джаред Кушнер, добавил он.
Как передает корреспондент РИА Новости, самолет, на котором, предположительно, прилетел спецпосланник Трампа, приземлился в аэропорту Внуково-2.
В воскресенье во Флориде прошли переговоры делегаций США и Украины. Американскую сторону на ней, помимо Уиткоффа и Кушнера, представлял глава Госдепа Марко Рубио. Он назвал состоявшиеся обсуждения полезными и продуктивными, но отметил, что впереди еще много работы.
Как писали зарубежные СМИ, среди затронутых тем были обмен территориями, гарантии безопасности и невозможность вступления Украины в НАТО. По данным телеканала CNN, стороны не смогли прийти к окончательным решениям по всем вопросам. В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что изначальный план по разрешению конфликта был серьезно доработан.
По информации AFP, накануне Уиткофф вновь встретился с представителями Киева, а именно с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым. После этого последний отправился в Ирландию, чтобы представить подробный отчет Владимиру Зеленскому.
Мирная инициатива США и европейские "поправки"
В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
В прошлое воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Украины, на которых обсуждались поправки к американскому предложению. Утверждается, что они касаются численности украинских войск, контроля над Запорожской АЭС, вопроса размещения сил НАТО на территории Украины, принадлежности территорий и других тем.
Как отмечал Путин, изначальный мирный план Соединенных Штатов может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.