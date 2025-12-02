Рейтинг@Mail.ru
Пентагон заявил о 21 ударе по наркобандам - РИА Новости, 02.12.2025
19:23 02.12.2025 (обновлено: 22:57 02.12.2025)
Пентагон заявил о 21 ударе по наркобандам
в мире
сша
венесуэла
каракас
дональд трамп
николас мадуро
министерство обороны сша
nbc
сша
венесуэла
каракас
в мире, сша, венесуэла, каракас, дональд трамп, николас мадуро, министерство обороны сша, nbc
В мире, США, Венесуэла, Каракас, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Министерство обороны США, NBC
Пентагон: США уже нанесли 21 удар по наркобандам и ликвидировали 82 боевиков

ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон утверждает, что США уже нанесли 21 удар по по якобы перевозящим наркотики лодкам в Западном полушарии, убили тем самым 82 "наркотеррориста".
Удары наносились в зоне ответственности южного командования (SOUTHCOM) – это Центральная, Южная Америка и Карибский бассейн.
«
"На сегодняшний день в нашем полушарии был нанесен в общей сложности 21 удар по судам с наркотиками, в результате чего 82 наркотеррориста были убиты", – сказала она в ходе брифинга для журналистов.
Уилсон отметила, что удары соответствуют международному праву.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября объявил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри республики. Президент США Дональд Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Кадр видео удара по судну в Карибском море - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
США имеют право уничтожать причастных к наркотрафику, считают в Белом доме
1 декабря, 22:02
 
В миреСШАВенесуэлаКаракасДональд ТрампНиколас МадуроМинистерство обороны СШАNBC
 
 
