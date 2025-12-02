Пентагон заявил о 21 ударе по наркобандам

ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон утверждает, что США уже нанесли 21 удар по по якобы перевозящим наркотики лодкам в Западном полушарии, убили тем самым 82 "наркотеррориста".
Удары наносились в зоне ответственности южного командования (SOUTHCOM) – это Центральная, Южная Америка и Карибский бассейн.
«
"На сегодняшний день в нашем полушарии был нанесен в общей сложности 21 удар по судам с наркотиками, в результате чего 82 наркотеррориста были убиты", – сказала она в ходе брифинга для журналистов.
Уилсон отметила, что удары соответствуют международному праву.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября объявил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри республики. Президент США Дональд Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.