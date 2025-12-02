Рейтинг@Mail.ru
Операция по уничтожению наркотеррористов только началась, заявил Пентагон - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:17 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/pentagon-2059336417.html
Операция по уничтожению наркотеррористов только началась, заявил Пентагон
Операция по уничтожению наркотеррористов только началась, заявил Пентагон - РИА Новости, 02.12.2025
Операция по уничтожению наркотеррористов только началась, заявил Пентагон
Уничтожение наркотеррористов в Западном полушарии только началось, заявила пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T19:17:00+03:00
2025-12-02T19:17:00+03:00
в мире
министерство обороны сша
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40230/89/402308953_0:83:1024:659_1920x0_80_0_0_b99adab08acdf469d4bb0e0ec8675d3f.jpg
https://ria.ru/20251024/ssha-2050410376.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40230/89/402308953_14:0:991:733_1920x0_80_0_0_6f61e13affffa6cb2bcfccd88269a2ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, министерство обороны сша, сша
В мире, Министерство обороны США, США
Операция по уничтожению наркотеррористов только началась, заявил Пентагон

Пентагон: операция против наркотеррористов в западном полушарии только началась

CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The PentagonЗдание Пентагона в штате Виргиния в США
Здание Пентагона в штате Виргиния в США - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The Pentagon
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Уничтожение наркотеррористов в Западном полушарии только началось, заявила пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон.
«
"Когда речь заходит об уничтожении наркотеррористов - мы только начали", - сказала Уилсон на брифинге.
Удар США по судну, как утверждается, наркоторговцев в Карибском море - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
США нанесли удар по судну наркоторговцев, заявил Хегсет
24 октября, 16:15
 
В миреМинистерство обороны СШАСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала