МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Пентагон прервал связь с министерством обороны Германии, включая вопросы, касающиеся Украины, пишет издание Atlantic со ссылкой немецкого генерал-лейтенанта Кристиана Фройдинга.
"По его словам, когда-то Фройдинг мог отправлять текстовые сообщения американским оборонным чиновникам "днем и ночью", но в последнее время связь с его коллегами в Вашингтоне "была прервана, действительно отсечена", - пишет издание.
По словам Фройдинга, администрация президента США Дональда Трампа не предупреждала о своём решении приостановить определенные поставки оружия на Украину, а за информацией немецкому генералу пришлось обращаться в посольство Германии в Вашингтоне, где "есть кто-то, кто пытается найти кого-нибудь в Пентагоне".
Фройдинг добавил, что порядок, при котором США были заинтересованы в участии в обороне Европы, испаряется.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.