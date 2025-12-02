Рейтинг@Mail.ru
Пентагон прервал связь с Минобороны Германии, пишут СМИ - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:36 02.12.2025 (обновлено: 08:52 02.12.2025)
https://ria.ru/20251202/pentagon-2059100908.html
Пентагон прервал связь с Минобороны Германии, пишут СМИ
Пентагон прервал связь с Минобороны Германии, пишут СМИ - РИА Новости, 02.12.2025
Пентагон прервал связь с Минобороны Германии, пишут СМИ
Пентагон прервал связь с министерством обороны Германии, включая вопросы, касающиеся Украины, пишет издание Atlantic со ссылкой немецкого генерал-лейтенанта... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T08:36:00+03:00
2025-12-02T08:52:00+03:00
в мире
россия
сша
киев
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
министерство обороны сша
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:185:3067:1910_1920x0_80_0_0_e6b3c0a34bb90a0085bbc507756ef498.jpg
https://ria.ru/20251129/filippo-2058598988.html
https://ria.ru/20251202/canktsii-2059010566.html
https://ria.ru/20251202/germaniya-2059096962.html
россия
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3dd7a280405c78630652136bbe9f153a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, киев, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, министерство обороны сша, евросоюз
В мире, Россия, США, Киев, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Министерство обороны США, Евросоюз
Пентагон прервал связь с Минобороны Германии, пишут СМИ

Atlantic: Пентагон прервал связь с ФРГ, в том числе по украинским вопросам

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Пентагон прервал связь с министерством обороны Германии, включая вопросы, касающиеся Украины, пишет издание Atlantic со ссылкой немецкого генерал-лейтенанта Кристиана Фройдинга.
"По его словам, когда-то Фройдинг мог отправлять текстовые сообщения американским оборонным чиновникам "днем и ночью", но в последнее время связь с его коллегами в Вашингтоне "была прервана, действительно отсечена", - пишет издание.
Немецкие военнослужащие загружают танк Leopard 2 на железнодорожной станции - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Секретный план Германии против России вызвал изумление во Франции
29 ноября, 13:19
По словам Фройдинга, администрация президента США Дональда Трампа не предупреждала о своём решении приостановить определенные поставки оружия на Украину, а за информацией немецкому генералу пришлось обращаться в посольство Германии в Вашингтоне, где "есть кто-то, кто пытается найти кого-нибудь в Пентагоне".
Фройдинг добавил, что порядок, при котором США были заинтересованы в участии в обороне Европы, испаряется.
Ранее газета Politico со ссылкой на источники написала, что в ЕС пожаловались, что не имеют информации о последнем проекте предложения США по урегулированию украинского конфликта на фоне переговоров Вашингтона и Киева.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент США Дональд Трамп и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в Шотландии - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
"Это бесполезно". США предложили Европе смириться с неизбежным
08:00
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине в день выборов в парламент Германии - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
СМИ: Германия попала в тяжелую ситуацию
07:28
 
В миреРоссияСШАКиевВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий ПесковМинистерство обороны СШАЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала