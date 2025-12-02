Рейтинг@Mail.ru
Пенсионеры смогут получить электронное свидетельство на "Госуслугах" - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:12 02.12.2025 (обновлено: 18:13 02.12.2025)
https://ria.ru/20251202/pensionery-2059282801.html
Пенсионеры смогут получить электронное свидетельство на "Госуслугах"
Пенсионеры смогут получить электронное свидетельство на "Госуслугах" - РИА Новости, 02.12.2025
Пенсионеры смогут получить электронное свидетельство на "Госуслугах"
Пенсионеры в России теперь могут получить электронное свидетельство через "жизненную ситуацию" на "Госуслугах", с его помощью можно подтвердить статус, получить РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T17:12:00+03:00
2025-12-02T18:13:00+03:00
общество
россия
дмитрий григоренко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962982128_0:92:3312:1955_1920x0_80_0_0_a8f0d72bd3610daf1d81e9c675e19ad1.jpg
https://ria.ru/20250710/gosuslugi-2028263669.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962982128_292:0:3021:2047_1920x0_80_0_0_2a1771383340557f5d23b47920c06607.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, дмитрий григоренко
Общество, Россия, Дмитрий Григоренко
Пенсионеры смогут получить электронное свидетельство на "Госуслугах"

Григоренко: пенсионеры смогут получить электронное свидетельство на "Госуслугах"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Пенсионное удостоверение . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Пенсионеры в России теперь могут получить электронное свидетельство через "жизненную ситуацию" на "Госуслугах", с его помощью можно подтвердить статус, получить льготы и скидки, например, в аптеках и музеях, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
"В рамках жизненной ситуации "Выход на пенсию" на портале "Госуслуг" появилась возможность оформить электронное свидетельство пенсионера. Цифровой документ можно использовать для подтверждения статуса пенсионера, получения льгот и скидок, например, в аптеках и музеях", - сообщили там.
Отмечается, что сервис дополнил функционал жизненной ситуации "Выход на пенсию", которой с момента запуска в 2024 году уже воспользовались более 500 тысяч граждан по всей стране.
"Сегодня люди старшего возраста активно пользуются онлайн-сервисами и имеют навыки работы в цифровой среде. Для их комфорта и экономии времени в 2024 году мы запустили на "Госуслугах" жизненную ситуацию, которая позволяет в несколько кликов подать заявление на оформление пенсии, рассчитать размер выплат и выбрать способ доставки. Теперь функционал ЖС расширен и позволяет оформить электронное свидетельство", – сказал Григоренко. Его слова приводятся аппаратом.
Каталог "жизненных ситуаций" на "Госуслугах" включает более 40 федеральных жизненных ситуаций. До конца 2025 года их количество вырастет до 70.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
На "Госуслугах" появятся 35 новых "жизненных ситуаций"
10 июля, 05:44
 
ОбществоРоссияДмитрий Григоренко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала