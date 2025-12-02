https://ria.ru/20251202/patrushev-2059188619.html
Патрушев назвал урожай зерновых 2025 года одним из самых значительных
экономика
россия
дмитрий патрушев
россия
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Урожай зерновых 2025 года будет одним из самых значительных в новейшей истории России, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев в ходе выступления на совещании, посвященном ходу сезонных полевых работ в текущем году.
Он указал, что объем зерна в бункерном весе на данный момент уже превышает 145 миллионов тон, и отметил, что из-за погоды может быть достаточно значительная рефакция.
"Однако можно с уверенностью говорить, что урожай зерновых 2025 года будет одним из самых значительных в новейшей истории", - сообщил Патрушев
.
Ранее Минсельхоз озвучивал прогноз по урожаю зерновых в России на 2025 год в 135 миллионов тонн зерновых в чистом весе.