Патрушев назвал урожай зерновых 2025 года одним из самых значительных

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Урожай зерновых 2025 года будет одним из самых значительных в новейшей истории России, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев в ходе выступления на совещании, посвященном ходу сезонных полевых работ в текущем году.

Он указал, что объем зерна в бункерном весе на данный момент уже превышает 145 миллионов тон, и отметил, что из-за погоды может быть достаточно значительная рефакция.

"Однако можно с уверенностью говорить, что урожай зерновых 2025 года будет одним из самых значительных в новейшей истории", - сообщил Патрушев