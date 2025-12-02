Рейтинг@Mail.ru
Патрушев назвал урожай зерновых 2025 года одним из самых значительных
13:25 02.12.2025
Патрушев назвал урожай зерновых 2025 года одним из самых значительных
Патрушев назвал урожай зерновых 2025 года одним из самых значительных
Патрушев назвал урожай зерновых 2025 года одним из самых значительных
Урожай зерновых 2025 года будет одним из самых значительных в новейшей истории России, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев в ходе выступления на совещании,... РИА Новости, 02.12.2025
Патрушев назвал урожай зерновых 2025 года одним из самых значительных

Патрушев: урожай зерна 2025 года будет одним из самых больших в новейшей истории

© РИА Новости / Артем Креминский
Уборка зерновых на Юге России
Уборка зерновых на Юге России
© РИА Новости / Артем Креминский
Перейти в медиабанк
Уборка зерновых на Юге России. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Урожай зерновых 2025 года будет одним из самых значительных в новейшей истории России, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев в ходе выступления на совещании, посвященном ходу сезонных полевых работ в текущем году.
Он указал, что объем зерна в бункерном весе на данный момент уже превышает 145 миллионов тон, и отметил, что из-за погоды может быть достаточно значительная рефакция.
"Однако можно с уверенностью говорить, что урожай зерновых 2025 года будет одним из самых значительных в новейшей истории", - сообщил Патрушев.
Ранее Минсельхоз озвучивал прогноз по урожаю зерновых в России на 2025 год в 135 миллионов тонн зерновых в чистом весе.
Зерно - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Патрушев рассказал о востребованности российского зерна за рубежом
6 октября, 14:25
 
