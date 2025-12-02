Партия "Сердце Молдовы" не смогла оспорить ограничение ее деятельности

КИШИНЕВ, 2 дек - РИА Новости. Апелляционная палата Кишинева отклонила требование оппозиционной в Молдавии партии "Сердце Молдовы" отменить временное ограничение её деятельности, сообщила во вторник экс-глава Гагаузии, лидер политформирования Ирина Влах.
Четыре оппозиционные партии - "Будущее Молдовы", "Сердце Молдовы", соцпартия и компартия - в конце июля зарегистрировали избирательный Патриотический блок. Апелляционная палата Кишинева 25 сентября удовлетворила запрос минюста Молдавии об ограничении деятельности партии "Сердце Молдовы" на 12 месяцев, на основании чего 26 сентября ЦИК постановил исключить партию из предвыборной гонки в парламент республики и удалить ее представителей из избирательного списка Патриотического блока.
По стопам Украины. Молдавию зачистят от россиян
23 ноября, 08:00
"На заседании суд отклонил наше требование отменить временное ограничение, хотя закон не допускает сохранения такой меры. По закону временное ограничение действует только на период рассмотрения дела; закон отводит на рассмотрение строго два месяца, этот срок истёк 25 ноября, а дело даже не близко к завершению… Несмотря на это, суд сохранил ограничения, грубо нарушая наше право на свободу выражения и на законную политическую деятельность", - написала Влах в своем Telegram-канале.
По ее словам, даже с точки зрения сомнительных норм, по которым на партию наложили временные ограничения, их сохранение не имеет никаких оснований. "В суде власти не представили ни одного доказательства в поддержку своих подозрений. Cами власти признали, что их доводы о нашем якобы незаконном финансировании относятся к 2024 году, то есть ко времени до создания самой партии и до вступления в силу нового закона. Получается, нас ограничивают по подозрениям, которые мало того, что не подтверждены, так ещё и юридически не могут касаться "Сердца Молдовы", - пояснила она.
Влах отметила, что суд частично удовлетворил ходатайство направить в Конституционный суд запрос о проверке спорных норм закона о политических партиях. "Эти нормы позволяют ограничивать деятельность партии без доказательств, на основе одних лишь подозрений, и должны быть проверены на соответствие Конституции. Параллельно мы запросили экспертизу закона о политических партиях со стороны Венецианской комиссии", - подчеркнула она.
По итогам парламентских выборов в Молдавии, состоявшихся 28 сентября, голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" президента Майи Санду и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2% голосов, оппозиционные силы — 49,8%. Правящая партия получила перевес за счёт голосов молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция победила внутри страны.
В ходе избирательной кампании молдавская оппозиция неоднократно заявляла о давлении и ограничении доступа к голосованию. В России, где проживают около 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты только два участка в Москве, на которые выделили 10 тысяч бюллетеней. Также сообщалось о препятствиях для избирателей из Приднестровья, традиционно голосующих против партии власти. Из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли проголосовать чуть более 12 тысяч человек.