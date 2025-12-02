Партия "Сердце Молдовы" не смогла оспорить ограничение ее деятельности

По ее словам, даже с точки зрения сомнительных норм, по которым на партию наложили временные ограничения, их сохранение не имеет никаких оснований. "В суде власти не представили ни одного доказательства в поддержку своих подозрений. Cами власти признали, что их доводы о нашем якобы незаконном финансировании относятся к 2024 году, то есть ко времени до создания самой партии и до вступления в силу нового закона. Получается, нас ограничивают по подозрениям, которые мало того, что не подтверждены, так ещё и юридически не могут касаться "Сердца Молдовы", - пояснила она.