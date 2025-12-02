https://ria.ru/20251202/pamjatnik-2059121450.html
Хинштейн рассказал Путину об установке памятника Чебневу в Курчатове
Хинштейн рассказал Путину об установке памятника Чебневу в Курчатове - РИА Новости, 02.12.2025
Хинштейн рассказал Путину об установке памятника Чебневу в Курчатове
Губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал Владимиру Путину о создании памятника героически удерживавшему оборону при попытке ВСУ прорваться к... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T10:05:00+03:00
2025-12-02T10:05:00+03:00
2025-12-02T10:45:00+03:00
россия
курская область
курчатов
александр хинштейн
владимир путин
вооруженные силы украины
курская аэс
общество
россия
курская область
курчатов
Россия, Курская область, Курчатов, Александр Хинштейн, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Курская АЭС, Общество
Хинштейн рассказал Путину об установке памятника Чебневу в Курчатове
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал Владимиру Путину о создании памятника героически удерживавшему оборону при попытке ВСУ прорваться к курскому городу атомщиков Курчатову, Герою России Сергею Чебневу.
Ранее Хинштейн
сообщал, что памятник Герою России
Сергею Чебнёву установят на набережной города атомщиков в Курской области
- Курчатова
, в данный момент ведется подготовка территории и изготовление постамента.
"Повторюсь, все герои, конечно же, будут увековечены. В самое ближайшее время откроем памятник Герою России Сергею Чебневу (позывной "Отмель"), который удерживал героическую оборону Малой Локни, не давая врагу прорваться в сторону Курчатова", – сказал Хинштейн на встрече с президентом.
В августе 2024 года Чебнёв в течение 12 дней руководил обороной населенного пункта Малая Локня в Курской области для удержания важного плацдарма вблизи города Суджа
, куда вторглись подразделения ВСУ
. Он взял на себя командование личным составом трех полков различного подчинения, превратив обороняемые объекты в неприступную крепость на пути врага, рвавшегося к Курской АЭС
в Курчатове.
Восемнадцатого августа ВСУ нанесли удар по Малой Локне из РСЗО HIMARS, а после высадили десант в тылу территории обороны. Чтобы не дать противнику закрепиться и окружить российские подразделения, Чебнёв принял решение выбить врага и лично возглавил штурмовую группу. В ходе боя группа попала под удары минометов и дрона-камикадзе. Подполковник получил смертельные ранения.
Отвага бойцов и грамотные действия Чебнёва задержали наступление боевиков ВСУ к Курской АЭС, обеспечив возможность ВС России перебросить резервы. За совершенный подвиг Чебнёву было присвоено звание Героя России.
Шестого марта президент РФ Владимир Путин
передал Ольге Чебнёвой медаль "Золотая Звезда", которой ее супруг был удостоен посмертно за подвиг в Курской области. Похоронили Чебнёва под Калининградом
, где сейчас проживает его семья.