Хинштейн рассказал Путину об установке памятника Чебневу в Курчатове

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал Владимиру Путину о создании памятника героически удерживавшему оборону при попытке ВСУ прорваться к курскому городу атомщиков Курчатову, Герою России Сергею Чебневу.

Ранее Хинштейн сообщал, что памятник Герою России Сергею Чебнёву установят на набережной города атомщиков в Курской области Курчатова , в данный момент ведется подготовка территории и изготовление постамента.

"Повторюсь, все герои, конечно же, будут увековечены. В самое ближайшее время откроем памятник Герою России Сергею Чебневу (позывной "Отмель"), который удерживал героическую оборону Малой Локни, не давая врагу прорваться в сторону Курчатова", – сказал Хинштейн на встрече с президентом.

В августе 2024 года Чебнёв в течение 12 дней руководил обороной населенного пункта Малая Локня в Курской области для удержания важного плацдарма вблизи города Суджа , куда вторглись подразделения ВСУ . Он взял на себя командование личным составом трех полков различного подчинения, превратив обороняемые объекты в неприступную крепость на пути врага, рвавшегося к Курской АЭС в Курчатове.

Восемнадцатого августа ВСУ нанесли удар по Малой Локне из РСЗО HIMARS, а после высадили десант в тылу территории обороны. Чтобы не дать противнику закрепиться и окружить российские подразделения, Чебнёв принял решение выбить врага и лично возглавил штурмовую группу. В ходе боя группа попала под удары минометов и дрона-камикадзе. Подполковник получил смертельные ранения.

Отвага бойцов и грамотные действия Чебнёва задержали наступление боевиков ВСУ к Курской АЭС, обеспечив возможность ВС России перебросить резервы. За совершенный подвиг Чебнёву было присвоено звание Героя России.