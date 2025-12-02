Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: в Парке Горького проходит фотовыставка "Московские кварталы" 02.12.2025
02.12.2025
Овчинский: в Парке Горького проходит фотовыставка "Московские кварталы"
Овчинский: в Парке Горького проходит фотовыставка "Московские кварталы" - РИА Новости, 02.12.2025
Овчинский: в Парке Горького проходит фотовыставка "Московские кварталы"
В Парке Горького открылась фотовыставка, посвященная программе "Московские кварталы", сообщил министр правительства столицы, глава департамента...
москва
градостроительный комплекс москвы
владислав овчинский
департамент градостроительной политики
департамент градостроительной политики г. москвы
москва
москва, градостроительный комплекс москвы, владислав овчинский, департамент градостроительной политики, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владислав Овчинский, Департамент градостроительной политики, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: в Парке Горького проходит фотовыставка "Московские кварталы"

Овчинский: в Парке Горького открылась фотовыставка "Московские кварталы"

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политикиМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. В Парке Горького открылась фотовыставка, посвященная программе "Московские кварталы", сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Власти Москвы запустили проект "Московские кварталы" в мае 2025 года. Квартиры, построенные городским застройщиком, в его рамках можно приобрести через прямые продажи, а также в формате электронных аукционов. Город полностью контролирует все этапы – от планировки территории и проектирования до ввода в эксплуатацию и передачи под заселение.
Руководитель департамента объяснил, что выставка демонстрирует, как программа повышает уровень жизни горожан благодаря квартальному принципу застройки, при котором новые жилые дома строятся одновременно с социальной, транспортной и инженерной инфраструктурой.
"Город постоянно анализирует потребность в жилье на годы вперед, исходя из прогноза и с учетом планов застройки конкретного района. В результате современные комфортные новостройки появляются именно там, где они нужны. Такие проекты способствуют формированию гармоничного городского пространства, важного для каждого жителя", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Бесплатная экспозиция доступна в Парке Горького до 31 декабря.
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладислав ОвчинскийДепартамент градостроительной политикиДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
