Овчинский: в Парке Горького проходит фотовыставка "Московские кварталы"

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. В Парке Горького открылась фотовыставка, посвященная программе "Московские кварталы", сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Власти Москвы запустили проект "Московские кварталы" в мае 2025 года. Квартиры, построенные городским застройщиком, в его рамках можно приобрести через прямые продажи, а также в формате электронных аукционов. Город полностью контролирует все этапы – от планировки территории и проектирования до ввода в эксплуатацию и передачи под заселение.

Руководитель департамента объяснил, что выставка демонстрирует, как программа повышает уровень жизни горожан благодаря квартальному принципу застройки, при котором новые жилые дома строятся одновременно с социальной, транспортной и инженерной инфраструктурой.

"Город постоянно анализирует потребность в жилье на годы вперед, исходя из прогноза и с учетом планов застройки конкретного района. В результате современные комфортные новостройки появляются именно там, где они нужны. Такие проекты способствуют формированию гармоничного городского пространства, важного для каждого жителя", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.