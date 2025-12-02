Рейтинг@Mail.ru
"Волосы дыбом": Орешкин рассказал об отношении к экономической политике ЕС
17:39 02.12.2025 (обновлено: 19:56 02.12.2025)
"Волосы дыбом": Орешкин рассказал об отношении к экономической политике ЕС
Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что волосы дыбом встают от экономической политики Европы. РИА Новости, 02.12.2025
"Волосы дыбом": Орешкин рассказал об отношении к экономической политике ЕС

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". 2 декабря 2025
Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". 2 декабря 2025
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что волосы дыбом встают от экономической политики Европы.
"Иногда смотришь на ту экономическую политику, которую проводят в Европе, и просто диву даешься - волосы дыбом встают", - сказал он, выступая на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".
"Дикость какая-то. Уже и так, если посмотреть всю экономическую динамику Франции, Германии и других ведущих стран, все плохо за последние несколько лет, и еще продолжают давить, давить", - прокомментировал он вопрос о давлении политиков на европейский бизнес, который продолжает работать в России.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Россия будет выстраивать суверенную экономическую политику, пообещал Путин
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"Максим ОрешкинЕвросоюзРоссияЕвропаФранция
 
 
