"Волосы дыбом": Орешкин рассказал об отношении к экономической политике ЕС
Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что волосы дыбом встают от экономической политики Европы. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T17:39:00+03:00
2025-12-02T17:39:00+03:00
2025-12-02T19:56:00+03:00
Орешкин заявил, что у него волосы дыбом встают от экономической политики Европы