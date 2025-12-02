https://ria.ru/20251202/oreshkin-2059280653.html
Орешкин заявил о постепенном закате западной финансовой системы
Орешкин заявил о постепенном закате западной финансовой системы - РИА Новости, 02.12.2025
Орешкин заявил о постепенном закате западной финансовой системы
Традиционная западноцентричная финансовая система уходит на второй план, ей на смену приходит система, где будут играть большую роль цифровые финансовые активы, РИА Новости, 02.12.2025
Орешкин заявил о постепенном закате западной финансовой системы
Орешкин заявил, что западная финансовая система уходит на второй план
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Традиционная западноцентричная финансовая система уходит на второй план, ей на смену приходит система, где будут играть большую роль цифровые финансовые активы, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин.
"Второй большой тренд – это постепенный закат традиционной финансовой системы. Мы видим, что традиционная модель, конечно же, которая остается, доминирует, она играет важную, критичную роль. Но глобальная, западноцентричная модель крупных финансовых учреждений с распределенной сетью корреспондентских счетов и так далее, постепенно уходит на второй план и сменяется новыми", - сказал он, выступая на форуме "Россия зовет!".
Орешкин
отметил, что пока не понятно, как будет выглядеть эта новая финансовая модель. "Но очевидно, что цифровые финансовые активы здесь будут играть очень важную роль. ... Россия в этом плане находится на передовой", - заключил он.
в этом плане находится на передовой", - заключил он.
Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проводится в Москве
ежегодно. В этом году проходит 2-3 декабря.