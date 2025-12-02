Орешкин заявил о постепенном закате западной финансовой системы

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Традиционная западноцентричная финансовая система уходит на второй план, ей на смену приходит система, где будут играть большую роль цифровые финансовые активы, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин.

"Второй большой тренд – это постепенный закат традиционной финансовой системы. Мы видим, что традиционная модель, конечно же, которая остается, доминирует, она играет важную, критичную роль. Но глобальная, западноцентричная модель крупных финансовых учреждений с распределенной сетью корреспондентских счетов и так далее, постепенно уходит на второй план и сменяется новыми", - сказал он, выступая на форуме "Россия зовет!".