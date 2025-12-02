Орешкин объяснил причины укрепления рубля

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Рост ненефтегазового экспорта, завершение процесса замещения внешнего долга внутренним со стороны бизнеса, а также ряд решений в области регулирования импорта привели к тому, что спрос на валюту в России снизился, и это, в свою очередь, укрепило национальную валюту, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин.

Выступая на форуме "Россия зовет!", Орешкин отметил, что потоки на валютном рынке за последние годы изменились, произошли очень серьезные изменения.

"У нас работает бюджетное правило... (Цена на - ред.) нефть падает, это не так сильно уже влияет с точки зрения потоков на валютный рынок. Дальше. Ненефтегазовый экспорт, после провала серьезного в 2022 году, показывает положительную динамику. Поэтому здесь потоки валюты на рынок увеличиваются", - сказал Орешкин.

Во вторых, продолжил он, появилась новая статья экспорта - майнинг, которую пока не очень хорошо удается оценивать, но ее надо учитывать в платежном балансе.

"Смотрим дальше. Импорт. Я не очень понимаю, когда правительство у нас с одной стороны принимает большое количество решений, ограничивающих импорт, а потом начинает критиковать курс. Приняли решение по утильсбору, надо всегда же косвенные эффекты считать, любого решения - изменения налогов, другие решения. Они все имеют косвенные эффекты, и эти эффекты могут быть очень значимы. Приняли решение по повышению утильсбора, у нас импорт автомобиля серьезно упал. Объем потребности валюты в этом направлении снизился, значит более крепкий рубль относительно базового сценария. Это решение имеет прямое последствие с точки зрения динамики обменного курса. Не только автомобили, а целый еще ряд отраслей, которые сопряжены с принятием определенных решений, которые ведут к тому, что спрос на валюту упадет", - заявил Орешкин.

Он также добавил, что одним из следствий абсолютно правильного, объективного процесса обеления экономики - борьбы с серым импортом, - будет и снижение спроса на валюту и укрепление курса.