Орешкин объяснил причины укрепления рубля
16:28 02.12.2025 (обновлено: 17:11 02.12.2025)
Орешкин объяснил причины укрепления рубля
Орешкин объяснил причины укрепления рубля
Рост ненефтегазового экспорта, завершение процесса замещения внешнего долга внутренним со стороны бизнеса, а также ряд решений в области регулирования импорта... РИА Новости, 02.12.2025
Орешкин объяснил причины укрепления рубля

Орешкин: снижение спроса на валюту в России повлияло на укрепление рубля

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Рост ненефтегазового экспорта, завершение процесса замещения внешнего долга внутренним со стороны бизнеса, а также ряд решений в области регулирования импорта привели к тому, что спрос на валюту в России снизился, и это, в свою очередь, укрепило национальную валюту, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин.
Выступая на форуме "Россия зовет!", Орешкин отметил, что потоки на валютном рынке за последние годы изменились, произошли очень серьезные изменения.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на инвестиционном форуме ВТБ Россия зовет! в Москве. 2 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Набиуллина рассказала о смягчении денежно-кредитной политики
Вчера, 15:32
"У нас работает бюджетное правило... (Цена на - ред.) нефть падает, это не так сильно уже влияет с точки зрения потоков на валютный рынок. Дальше. Ненефтегазовый экспорт, после провала серьезного в 2022 году, показывает положительную динамику. Поэтому здесь потоки валюты на рынок увеличиваются", - сказал Орешкин.
Во вторых, продолжил он, появилась новая статья экспорта - майнинг, которую пока не очень хорошо удается оценивать, но ее надо учитывать в платежном балансе.
"Смотрим дальше. Импорт. Я не очень понимаю, когда правительство у нас с одной стороны принимает большое количество решений, ограничивающих импорт, а потом начинает критиковать курс. Приняли решение по утильсбору, надо всегда же косвенные эффекты считать, любого решения - изменения налогов, другие решения. Они все имеют косвенные эффекты, и эти эффекты могут быть очень значимы. Приняли решение по повышению утильсбора, у нас импорт автомобиля серьезно упал. Объем потребности валюты в этом направлении снизился, значит более крепкий рубль относительно базового сценария. Это решение имеет прямое последствие с точки зрения динамики обменного курса. Не только автомобили, а целый еще ряд отраслей, которые сопряжены с принятием определенных решений, которые ведут к тому, что спрос на валюту упадет", - заявил Орешкин.
Он также добавил, что одним из следствий абсолютно правильного, объективного процесса обеления экономики - борьбы с серым импортом, - будет и снижение спроса на валюту и укрепление курса.
"Это то, что касается торговли. Смотрим дальше. ... У нас одна из больших историй последних нескольких лет, с 2022 года, была замещение внешнего долга внутренним. С двойным эффектом на ослабление рубля. То есть, с одной стороны у нас покупалась иностранная валюта для того, чтобы погашать долги, с другой стороны, это финансировалось банковским кредитованием, что увеличивало еще в целом спрос и давало вторичный эффект с точки зрения валютных курсов. У нас этот процесс закончился. Все долги, которые основные были, они за последние три года оказались выгашенными. Спрос на валюту с этой стороны серьезно снизился. Более того, все указывает на то, что сейчас пойдет обратный тренд", - добавил замглавы администрации президента.
Инвестиционный форум ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Решетников ожидает "отскока" спроса в российской экономике
Вчера, 15:56
 
