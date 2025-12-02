https://ria.ru/20251202/oreshkin-2059263266.html
Орешкин заявил о необходимости агрессивного импорта для ослабления рубля
Орешкин заявил о необходимости агрессивного импорта для ослабления рубля - РИА Новости, 02.12.2025
Орешкин заявил о необходимости агрессивного импорта для ослабления рубля
Правительство пока что не прибегает к наращиванию импорта для ослабления рубля, заявил заместитель главы администрации президента Максим Орешкин. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T16:19:00+03:00
2025-12-02T16:19:00+03:00
2025-12-02T17:37:00+03:00
экономика
россия
москва
максим орешкин
россия зовет!
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
Орешкин заявил о необходимости агрессивного импорта для ослабления рубля
Орешкин заявил о необходимости агрессивно наращивать импорт для ослабления рубля