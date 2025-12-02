Орешкин заявил о необходимости агрессивного импорта для ослабления рубля

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Правительство пока что не прибегает к наращиванию импорта для ослабления рубля, заявил заместитель главы администрации президента Максим Орешкин.

"Если правительство считает, что для каких-то целей развития нужен более слабый рубль, должна идти агрессивная политика наращивания импорта в каких-то определенных сегментах, пока я этого от правительства не вижу", — сказал он на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".