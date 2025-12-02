Рейтинг@Mail.ru
16:19 02.12.2025 (обновлено: 17:37 02.12.2025)
Орешкин заявил о необходимости агрессивного импорта для ослабления рубля
Орешкин заявил о необходимости агрессивного импорта для ослабления рубля
Правительство пока что не прибегает к наращиванию импорта для ослабления рубля, заявил заместитель главы администрации президента Максим Орешкин. РИА Новости, 02.12.2025
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Правительство пока что не прибегает к наращиванию импорта для ослабления рубля, заявил заместитель главы администрации президента Максим Орешкин.
"Если правительство считает, что для каких-то целей развития нужен более слабый рубль, должна идти агрессивная политика наращивания импорта в каких-то определенных сегментах, пока я этого от правительства не вижу", — сказал он на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Костин назвал причины укрепления курса рубля
1 декабря, 19:56
Орешкин отметил также, что майнинг криптовалют в России уже достигает значительных сумм и превратился по сути в скрытый экспорт. По его словам, это влияет на валютный рынок через международные платежи и Центробанку уже следует учитывать криптовалюту в платежном балансе.
Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проводится в Москве ежегодно. В этом году он проходит 2 и 3 декабря.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников на инвестиционном форуме ВТБ Россия зовет! в Москве. 2 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Решетников рассказал об укреплении рубля
Вчера, 15:44
 
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"ЭкономикаРоссияМоскваМаксим ОрешкинРоссия зовет!
 
 
