https://ria.ru/20251202/opros-2059364009.html
Большинство россиян одобрили уголовное наказание за употребление наркотиков
Большинство россиян одобрили уголовное наказание за употребление наркотиков - РИА Новости, 02.12.2025
Большинство россиян одобрили уголовное наказание за употребление наркотиков
Семь из десяти россиян (69%) считают, что следует ввести уголовную ответственность за употребление наркотиков, 20% выступают против, следует из опроса ФОМ. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T21:23:00+03:00
2025-12-02T21:23:00+03:00
2025-12-02T21:23:00+03:00
общество
россия
фонд "общественное мнение"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39962/80/399628032_36:0:1864:1028_1920x0_80_0_0_7abeda2f360b4e02653c8b9fc1970fb0.jpg
https://ria.ru/20250520/opros-2017985604.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39962/80/399628032_345:0:1716:1028_1920x0_80_0_0_12bd45e91ed410b5e6fe9be421981562.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, фонд "общественное мнение"
Общество, Россия, Фонд "Общественное мнение"
Большинство россиян одобрили уголовное наказание за употребление наркотиков
ФОМ: 69% россиян считают, что надо ввести уголовную ответственность за наркотики
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости.
Семь из десяти россиян (69%) считают, что следует ввести уголовную ответственность за употребление наркотиков, 20% выступают против, следует из опроса
ФОМ.
При этом 56% респондентов уверены, что люди, ставшие наркоманами, виноваты в этом сами, тогда как 24% считают, что к зависимости их подтолкнули обстоятельства, 20% затруднились ответить. Кроме того, каждый пятый опрошенный (20%) думает, что люди становятся наркоманами от подавленности, безысходности, неудовлетворённости и боли, 13% - что от безделья, скуки и отсутствия цели в жизни, 9% - что по глупости, легкомыслию, и столько же (9%) - что из любопытства, из-за жажды острых ощущений.
Согласно результатам опроса, большинство россиян (69%) считают, что людей, употребляющих наркотики, следует принудительно лечить, и только 18% не согласны с этим. В то же время, девять из десяти респондентов (88%) подчеркнули, что среди их родственников, соседей и знакомых нет тех, кто хоть раз пробовал наркотики, 7% заявили, что такие люди есть, 5% затруднились ответить.
Еженедельный всероссийский поквартирный опрос "ФОМнибус
" проведет 14-16 ноября 2025 года среди 1,5 тысяч россиян из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ
. Статпогрешность не превышает 3,6%.