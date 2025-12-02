Большинство россиян одобрили уголовное наказание за употребление наркотиков

При этом 56% респондентов уверены, что люди, ставшие наркоманами, виноваты в этом сами, тогда как 24% считают, что к зависимости их подтолкнули обстоятельства, 20% затруднились ответить. Кроме того, каждый пятый опрошенный (20%) думает, что люди становятся наркоманами от подавленности, безысходности, неудовлетворённости и боли, 13% - что от безделья, скуки и отсутствия цели в жизни, 9% - что по глупости, легкомыслию, и столько же (9%) - что из любопытства, из-за жажды острых ощущений.