21:23 02.12.2025
Большинство россиян одобрили уголовное наказание за употребление наркотиков
Семь из десяти россиян (69%) считают, что следует ввести уголовную ответственность за употребление наркотиков, 20% выступают против, следует из опроса ФОМ. РИА Новости, 02.12.2025
общество, россия, фонд "общественное мнение"
Общество, Россия, Фонд "Общественное мнение"
© РИА НовостиУголовное дело
Уголовное дело - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости
Уголовное дело. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Семь из десяти россиян (69%) считают, что следует ввести уголовную ответственность за употребление наркотиков, 20% выступают против, следует из опроса ФОМ.
При этом 56% респондентов уверены, что люди, ставшие наркоманами, виноваты в этом сами, тогда как 24% считают, что к зависимости их подтолкнули обстоятельства, 20% затруднились ответить. Кроме того, каждый пятый опрошенный (20%) думает, что люди становятся наркоманами от подавленности, безысходности, неудовлетворённости и боли, 13% - что от безделья, скуки и отсутствия цели в жизни, 9% - что по глупости, легкомыслию, и столько же (9%) - что из любопытства, из-за жажды острых ощущений.
Согласно результатам опроса, большинство россиян (69%) считают, что людей, употребляющих наркотики, следует принудительно лечить, и только 18% не согласны с этим. В то же время, девять из десяти респондентов (88%) подчеркнули, что среди их родственников, соседей и знакомых нет тех, кто хоть раз пробовал наркотики, 7% заявили, что такие люди есть, 5% затруднились ответить.
Еженедельный всероссийский поквартирный опрос "ФОМнибус" проведет 14-16 ноября 2025 года среди 1,5 тысяч россиян из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Статпогрешность не превышает 3,6%.
Алкогольная продукция - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Более половины россиян одобрили бы антиалкогольную кампанию, показал опрос
20 мая, 08:36
 
ОбществоРоссияФонд "Общественное мнение"
 
 
