Опрос показал, сколько россиян довольны качеством медобслуживания
общество
вциом
общество, вциом
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Четверо из десяти (42%) россиян довольны качеством медицинского обслуживания, которое они получают, в 2006 году данный показатель составлял 35%, следует из результатов опроса Аналитического центра ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Исходя из итогов опроса, качеством получаемого медицинского обслуживания сейчас довольны 42% опрошенных, недовольны 52%, при этом в 2006 году 57% респондентов заявляли, что они были недовольны качеством медобслуживания, а довольны - 35% россиян.
Среди тех, кто недоволен качеством медобслуживания, 36% отметили нехватку врачей и медперсонала, 24% сказали, что им не нравятся отношение врачей и качество обслуживания, 22% - что к врачу попасть трудно, слишком долгое ожидание записи, следует из результатов опроса.
Исходя из итогов опроса, четверо из десяти (41%) россиян рассказали, что при плохом самочувствии обращаются в государственную бесплатную поликлинику или больницу, 35% лечатся самостоятельно, 17% идут к платному врачу, 5% не предпринимают каких-либо действий, а 1% прибегает к нетрадиционной медицине, при этом 42% респондентов, которые не обращаются в государственные поликлиники, не делают этого из-за дефицита кадров и недоступности медицинских услуг, следует из результатов опроса.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ
-Спутник" провели 29 августа среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Погрешность не превышает 2,5%.