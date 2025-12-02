Рейтинг@Mail.ru
В Северной Осетии отменили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:23 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/opasnost-2059096646.html
В Северной Осетии отменили режим беспилотной опасности
В Северной Осетии отменили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 02.12.2025
В Северной Осетии отменили режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности отменен в Северной Осетии, сообщил глава региона Сергей Меняйло. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T07:23:00+03:00
2025-12-02T07:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
сергей меняйло
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922946025_0:48:2394:1395_1920x0_80_0_0_d7598fbc80715a75b14d0f09655d81fc.jpg
https://ria.ru/20251202/opasnost-2059095733.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922946025_257:0:2380:1592_1920x0_80_0_0_4369e386b0b58d005075cd502d8b71aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей меняйло
Специальная военная операция на Украине, Сергей Меняйло
В Северной Осетии отменили режим беспилотной опасности

На территории Северной Осетии отменили режим беспилотной опасности

© Фото : Министерство обороны РФЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Фото : Министерство обороны РФ
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Режим беспилотной опасности отменен в Северной Осетии, сообщил глава региона Сергей Меняйло.
Режим беспилотной опасности был введен в регионе в 0.40 мск. Она длилась около семи часов.
"Отбой беспилотной опасности. Оперативный штаб продолжает работать в круглосуточном режиме", - написал Меняйло в Telegram-канале.
ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
В Кабардино-Балкарии отменили беспилотную опасность
07:11
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей Меняйло
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала