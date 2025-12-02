https://ria.ru/20251202/opasnost-2059095733.html
В Кабардино-Балкарии отменили беспилотную опасность
Беспилотная опасность отменена в Кабардино-Балкарии, сообщил глава республики Казбек Коков. РИА Новости, 02.12.2025
На территории Кабардино-Балкарии отменили беспилотную опасность