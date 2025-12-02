https://ria.ru/20251202/opasnost-2059079278.html
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 02.12.2025
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников объявили в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 02.12.2025
специальная военная операция на украине
тульская область
дмитрий миляев
тульская область
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
На территории Тульской области объявили опасность атаки БПЛА