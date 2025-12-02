Рейтинг@Mail.ru
В ООН ответили на вопрос о возможной приостановке Оттавской конвенции
17:02 02.12.2025 (обновлено: 17:10 02.12.2025)
В ООН ответили на вопрос о возможной приостановке Оттавской конвенции
Решение по приостановке обязательств Украины в рамках Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин, ожет быть принято до конца этой... РИА Новости, 02.12.2025
в мире, украина, женева (город), оон, владимир зеленский, балтия
В мире, Украина, Женева (город), ООН, Владимир Зеленский, Балтия
ООН: решение об обязательствах Киева по Оттавской конвенции примут на неделе

Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании организации в Женеве
Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании организации в Женеве - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании организации в Женеве. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 2 дек - РИА Новости. Решение по приостановке обязательств Украины в рамках Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин, ожет быть принято до конца этой недели, заявила на вопрос РИА Новости замгенсека ООН, верховный представитель по вопросам разоружения Изуми Накамицу, отметив при этом, что текст конвенции не позволяет этого сделать.
"По окончании пятидневного заседания (1-5 декабря – ред.) будет принят финальный документ, это дискуссия между странами-членами, и это их решение. Страны должны будут выразить свою позицию в отношении этого вопроса... Однако в конвенции нет пункта о приостановке её действия. Она не позволяет это сделать, таково наше видение этой ситуации с юридической точки зрения", - заявила она на полях заседания сторон конвенции в Женеве.
При этом Накамицу заявила, что не думает, что ставятся под вопрос интересы мирных граждан Украины, отметив, что "это другой вопрос".
Как объяснила журналистам заместитель генерального секретаря Управления по вопросам разоружения Мелани Режимбаль, решение принимается консенсусом в 2/3 голосов, однако случай Украины является беспрецедентным, потому что ранее ни одна страна не просила приостановить действие ее обязательств в рамках данной конвенции.
"Обычно для принятия какого-либо существенного решения необходим этот консенсус, в конвенции предусматривается большинство в две трети голосов. Но ранее это никогда не применялось. В ходе заседаний были озвучены разные сообщения, как понимание и поддержка решения Украины, но ряд стран призвали к соблюдению международного права, указав на то, что правила конвенции очень чёткие", - отметила она.
В понедельник в Институте ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) заявили, что запрос о приостановке обязательств Украины - это "фантазия", противоречащая международному праву. Там отметили, что запрет на использование противопехотных мин должен четко применяться в ходе вооруженных конфликтов.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны. В июле 2025 года Владимир Зеленский подписал указ о выходе из договора. После этого в ООН заявили, что встревожены решением Украины. Также о выходе из Оттавской конвенции сообщили страны Балтии, Польша, Финляндия.
Украинские боевики укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Украина давно обязана уничтожить свои запасы мин, заявили в UNIDIR
1 декабря, 14:55
 
В миреУкраинаЖенева (город)ООНВладимир ЗеленскийБалтия
 
 
