В ООН ответили на вопрос о возможной приостановке Оттавской конвенции

ЖЕНЕВА, 2 дек - РИА Новости. Решение по приостановке обязательств Украины в рамках Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин, ожет быть принято до конца этой недели, заявила на вопрос РИА Новости замгенсека ООН, верховный представитель по вопросам разоружения Изуми Накамицу, отметив при этом, что текст конвенции не позволяет этого сделать.

"По окончании пятидневного заседания (1-5 декабря – ред.) будет принят финальный документ, это дискуссия между странами-членами, и это их решение. Страны должны будут выразить свою позицию в отношении этого вопроса... Однако в конвенции нет пункта о приостановке её действия. Она не позволяет это сделать, таково наше видение этой ситуации с юридической точки зрения", - заявила она на полях заседания сторон конвенции в Женеве

При этом Накамицу заявила, что не думает, что ставятся под вопрос интересы мирных граждан Украины , отметив, что "это другой вопрос".

Как объяснила журналистам заместитель генерального секретаря Управления по вопросам разоружения Мелани Режимбаль, решение принимается консенсусом в 2/3 голосов, однако случай Украины является беспрецедентным, потому что ранее ни одна страна не просила приостановить действие ее обязательств в рамках данной конвенции.

"Обычно для принятия какого-либо существенного решения необходим этот консенсус, в конвенции предусматривается большинство в две трети голосов. Но ранее это никогда не применялось. В ходе заседаний были озвучены разные сообщения, как понимание и поддержка решения Украины, но ряд стран призвали к соблюдению международного права, указав на то, что правила конвенции очень чёткие", - отметила она.

В понедельник в Институте ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) заявили, что запрос о приостановке обязательств Украины - это "фантазия", противоречащая международному праву. Там отметили, что запрет на использование противопехотных мин должен четко применяться в ходе вооруженных конфликтов.