В аэропорту Краснодара ввели ограничения на полеты
В аэропорту Краснодара ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 02.12.2025
В аэропорту Краснодара ввели ограничения на полеты
Дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Краснодара, сообщила Росавиация. РИА Новости, 02.12.2025
