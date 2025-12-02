https://ria.ru/20251202/ogranicheniya-2059083240.html
В аэропортах Магаса и Нальчика ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Магаса и Нальчика, сообщила Росавиация. РИА Новости, 02.12.2025
магас
нальчик
магас, нальчик, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Магас, Нальчик, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Росавиация: в аэропортах Магаса и Нальчика ввели ограничения на полеты