От обстрелов ВСУ за неделю погибли восемь россиян
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:03 02.12.2025
От обстрелов ВСУ за неделю погибли восемь россиян
От обстрелов ВСУ за неделю погибли восемь россиян
За неделю 24-30 ноября от обстрелов киевских боевиков погибли восемь мирных россиян, ранены 94 человека, в том числе семь несовершеннолетних, сообщил посол по... РИА Новости, 02.12.2025
специальная военная операция на украине
ростовская область
родион мирошник
ростовская область
ростовская область, родион мирошник
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Родион Мирошник
От обстрелов ВСУ за неделю погибли восемь россиян

Мирошник: восемь россиян погибли за неделю от обстрелов ВСУ, 94 ранены

Родион Мирошник
Родион Мирошник
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. За неделю 24-30 ноября от обстрелов киевских боевиков погибли восемь мирных россиян, ранены 94 человека, в том числе семь несовершеннолетних, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 102 мирных жителя: ранены 94 человека, в том числе семь несовершеннолетних, погибли восемь человек. Всего же по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3091 боеприпаса", - сообщил Мирошник в своей еженедельной сводке 24-30 ноября, поступившей в распоряжение РИА Новости.
Родион Мирошник
Мирошник рассказал новые подробности о преступлениях киевского режима
Вчера, 23:23
Он отметил, что на протяжении минувшей недели целями атак украинских боевиков оставались дети, женщины и пожилые люди. Самому младшему из раненых - всего два года. Самому старшему пострадавшему - 87 лет.
"Среди общего количества гражданских жертв наибольшее число пострадавших мирных жителей зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Ростовской областях и ДНР", - добавил Мирошник.
Чаще всего причиной гибели или ранений гражданского населения становились атаки с использованием дронов. Украинские боевики активно направляли свои ударные БПЛА по многоквартирным и частным жилым домам, коммерческим и социальным объектам, гражданскому легковому транспорту.
Родион Мирошник
Россия имеет свидетельства военных преступлений ВСУ, заявил Мирошник
Вчера, 23:20
 
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Родион Мирошник
 
 
