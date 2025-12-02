https://ria.ru/20251202/obstrel-2059095163.html
От обстрелов ВСУ за неделю погибли восемь россиян
специальная военная операция на украине
ростовская область
родион мирошник
ростовская область
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. За неделю 24-30 ноября от обстрелов киевских боевиков погибли восемь мирных россиян, ранены 94 человека, в том числе семь несовершеннолетних, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 102 мирных жителя: ранены 94 человека, в том числе семь несовершеннолетних, погибли восемь человек. Всего же по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3091 боеприпаса", - сообщил Мирошник в своей еженедельной сводке 24-30 ноября, поступившей в распоряжение РИА Новости.
Он отметил, что на протяжении минувшей недели целями атак украинских боевиков оставались дети, женщины и пожилые люди. Самому младшему из раненых - всего два года. Самому старшему пострадавшему - 87 лет.
"Среди общего количества гражданских жертв наибольшее число пострадавших мирных жителей зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Ростовской областях
и ДНР", - добавил Мирошник
.
Чаще всего причиной гибели или ранений гражданского населения становились атаки с использованием дронов. Украинские боевики активно направляли свои ударные БПЛА по многоквартирным и частным жилым домам, коммерческим и социальным объектам, гражданскому легковому транспорту.