От обстрелов ВСУ за неделю погибли восемь россиян

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. За неделю 24-30 ноября от обстрелов киевских боевиков погибли восемь мирных россиян, ранены 94 человека, в том числе семь несовершеннолетних, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 102 мирных жителя: ранены 94 человека, в том числе семь несовершеннолетних, погибли восемь человек. Всего же по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3091 боеприпаса", - сообщил Мирошник в своей еженедельной сводке 24-30 ноября, поступившей в распоряжение РИА Новости.

Он отметил, что на протяжении минувшей недели целями атак украинских боевиков оставались дети, женщины и пожилые люди. Самому младшему из раненых - всего два года. Самому старшему пострадавшему - 87 лет.

"Среди общего количества гражданских жертв наибольшее число пострадавших мирных жителей зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Ростовской областях и ДНР", - добавил Мирошник