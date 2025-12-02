Рейтинг@Mail.ru
Орешкин назвал российские облигации самой выгодной инвестицией в мире
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
14:51 02.12.2025 (обновлено: 17:15 02.12.2025)
Орешкин назвал российские облигации самой выгодной инвестицией в мире
Орешкин назвал российские облигации самой выгодной инвестицией в мире - РИА Новости, 02.12.2025
Орешкин назвал российские облигации самой выгодной инвестицией в мире
Облигации федерального займа (ОФЗ) России за последние 12 месяцев стали самой выгодной инвестицией в мире, заявил замглавы администрации президента РФ Максим... РИА Новости, 02.12.2025
экономика
россия
максим орешкин
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
экономика, россия, максим орешкин
Экономика, Россия, Максим Орешкин, Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
Орешкин назвал российские облигации самой выгодной инвестицией в мире

Орешкин: в 2025 году не было более эффективной инвестиции, чем покупка ОФЗ

Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!" в Москве. 2 декабря 2025
Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на инвестиционном форуме ВТБ Россия зовет! в Москве. 2 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!" в Москве. 2 декабря 2025
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Облигации федерального займа (ОФЗ) России за последние 12 месяцев стали самой выгодной инвестицией в мире, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.
"Если посмотреть последний год, более эффективной инвестиции, чем покупки ОФЗ, мне кажется, в мире не было. Доходность ОФЗ длинных снизилась, рубль укрепился, это была самая выгодная инвестиция за последние 12 месяцев, наверное, одна из самых выгодных", - заявил он в ходе инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
Минфин России ранее увеличил планируемый объем размещения ОФЗ на четвертый квартал до 3,8 триллиона с 1,5 триллиона рублей.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Костин назвал причины укрепления курса рубля
1 декабря, 19:56
 
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
Экономика
Россия
Максим Орешкин
 
 
