Орешкин назвал российские облигации самой выгодной инвестицией в мире

"Если посмотреть последний год, более эффективной инвестиции, чем покупки ОФЗ, мне кажется, в мире не было. Доходность ОФЗ длинных снизилась, рубль укрепился, это была самая выгодная инвестиция за последние 12 месяцев, наверное, одна из самых выгодных", - заявил он в ходе инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".