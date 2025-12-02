Сын наркобарона "Коротышки" признал вину по делу о похищении, пишет NYT

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Сын осужденного мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры, известного как "Коротышка" или "Эль Чапо", Хоакин Гусман Лопес признался в похищении и переправке в США сооснователя крупнейшего мексиканского наркокартеля "Синалоа" Исмаэля "Эль Майо" Самбады Гарсии и других преступлениях, сообщает газета New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
Хоакин Гусман Лопес по прозвищу "Мышь" в июле признал вину в незаконном обороте наркотиков в рамках сделки с американским следствием.
Сын наркобарона Коротышки не признал вину по делу о наркоторговле
30 июля 2024, 23:27
"В понедельник Гусман Лопес признал себя виновным по целому ряду обвинений, включая похищение Самбады Гарсии, который помог его отцу основать наркокартель "Синалоа", - сообщает газета.
В июле 2024 года радиостанция Adn40 сообщала, что Самбада Гарсия, а также Гусман Лопес сдались властям США. Задержание произошло в одном из частных аэропортов приграничного города Эль-Пасо в штате Техас. "Эль Майо" ни разу за свою жизнь не был пойман властями. Управление по борьбе с наркотиками указывало на него как на главного торговца фентанилом в США. Позже Гарсия признал себя виновным в преступной деятельности.
Один из самых разыскиваемых наркобаронов Мексики Гусман Лоэра был передан властям США в январе 2017 года. Позднее он был признан виновным в поставках кокаина в США, незаконном владении оружием и организации убийств и приговорен к пожизненному заключению и еще 30 годам тюрьмы. Сам "Коротышка" в суде отказывался признавать свою вину в управлении в течение десятилетий одним из самых крупных в мире наркокартелей "Синалоа". На свободе в настоящий момент остаются еще двое его сыновей, которые также принимают участие в операциях картеля, и его брат Аурелиано, "Эль Гуано", который, как сообщают СМИ, оспаривает с ними лидерство в картеле.