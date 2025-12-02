НРА улучшило прогноз по кредитному рейтингу НОВИКОМа

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Национальное рейтинговое агентство (НРА) подтвердило кредитный рейтинг банка НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Ростеха) на уровне "AA|ru|", повысив прогноз со "стабильного" на "позитивный", сообщает банк.

"Таким образом, с начала года банк улучшил свои позиции по кредитным рейтингам всех четырех российских рейтинговых агентств: "Эксперт РА" и НКР повысили рейтинг банка до уровня АА, а АКРА и НРА изменили прогноз по рейтингам АА-(RU) и АА|ru| на "позитивный". Это означает, что аналитики ожидают дальнейшее улучшение финансовых показателей НОВИКОМа в течение 12 месяцев", - говорится в сообщении.

Как отмечается на сайте НРА, ключевыми факторами повышения прогноза стали адекватная позиция по капиталу, положительная динамика ресурсной базы, высокие показатели рентабельности и операционной эффективности, а также высокие оценки ряда показателей бизнес-профиля и хорошее качество активов банка.

Эксперты НРА отмечают, что банк активно развивается и в настоящее время входит в топ-20 банков по активам и капиталу. НОВИКОМ является ключевым звеном финансового центра Госкорпорации Ростех. Такое стратегическое партнерство формирует качественную клиентскую базу из крупных системообразующих предприятий реального сектора экономики, машиностроения и высоких технологий. Системы корпоративного управления и управления рисками банка также оцениваются на высоком уровне.