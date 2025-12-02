НРА улучшило прогноз по кредитному рейтингу НОВИКОМа

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Национальное рейтинговое агентство (НРА) подтвердило кредитный рейтинг банка НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Ростеха) на уровне "AA|ru|", повысив прогноз со "стабильного" на "позитивный", сообщает банк.
"Таким образом, с начала года банк улучшил свои позиции по кредитным рейтингам всех четырех российских рейтинговых агентств: "Эксперт РА" и НКР повысили рейтинг банка до уровня АА, а АКРА и НРА изменили прогноз по рейтингам АА-(RU) и АА|ru| на "позитивный". Это означает, что аналитики ожидают дальнейшее улучшение финансовых показателей НОВИКОМа в течение 12 месяцев", - говорится в сообщении.
Как отмечается на сайте НРА, ключевыми факторами повышения прогноза стали адекватная позиция по капиталу, положительная динамика ресурсной базы, высокие показатели рентабельности и операционной эффективности, а также высокие оценки ряда показателей бизнес-профиля и хорошее качество активов банка.
Эксперты НРА отмечают, что банк активно развивается и в настоящее время входит в топ-20 банков по активам и капиталу. НОВИКОМ является ключевым звеном финансового центра Госкорпорации Ростех. Такое стратегическое партнерство формирует качественную клиентскую базу из крупных системообразующих предприятий реального сектора экономики, машиностроения и высоких технологий. Системы корпоративного управления и управления рисками банка также оцениваются на высоком уровне.
"Отрадно отметить, что НРА не только улучшило прогноз по интегральному рейтингу, но на одну ступень повысило и оценку собственной кредитоспособности (ОСК) банка. Тем самым аналитики отметили качественные характеристики деятельности банка, которые поддерживают усилия акционера по развитию НОВИКОМа. Высокое доверие рынка позволит банку более динамично наращивать поддержку высокотехнологичных предприятий, обеспечивать их развитие в условиях трансформации экономики России и, как следствие, вносить вклад в достижение технологического лидерства нашей страны", - приводится в сообщении НОВИКОМа комментарий председателя правления банка, куратора Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елены Георгиевой.