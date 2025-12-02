Молодые дизайнеры примут участие в Московской неделе интерьера и дизайна

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Более 60 студентов ведущих столичных вузов и школ дизайна примут участие в VII Московской неделе интерьера и дизайна, которая пройдет 11-14 декабря на ВДНХ, сообщает пресс-служба выставки.

Работы студентов Российского государственного художественно-промышленного университета имени С. Г. Строганова, Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина, Британской высшей школы дизайна, Школы дизайна НИУ ВШЭ, Высшей школы дизайна "Детали", Института бизнеса и дизайна и Международной школы дизайна (IDS) были отобраны для участия на стендах выставки во время внутреннего конкурса. Куратором зоны вузов выступит директор Московского музея дизайна, член Союз дизайнеров России и Московского союза художников Александра Санькова.

"Задача экспозиции — показать силу отечественной школы дизайна, новаторство и талант молодых российских дизайнеров, а также познакомить индустрию и посетителей с новыми именами", - отмечается в сообщении.

Центральной станет экспозиция РГХПУ имени С. Г. Строганова, который в этом году отмечает 200-летие. На ней можно будет увидеть большую коллекцию мебели и предметов декора. Стенд призван стать символом исторической преемственности внутри единой школы Строгановского художественно-промышленного образования.

На стенде Международной школы дизайна, которая в декабре отмечает тридцатилетие, будут представлены проекты ее выпускников Дмитрия Логинова и Миллы Резановой. Дополнят экспозицию кадры из архива вуза и проекты других бывших учащихся. РГУ имени А. Н. Косыгина примет участие в выставке с несколькими проектами, выполненными студентами начальных курсов программы "Дизайн персонального пространства": коллекцией посуды с изображениями студентов "Автопортреты", гипсовыми слепками "Библиотека фактур" и эко-проектом "Рыбы России". Также на стенде будут представлены арт-объекты и светильники.

Британская высшая школа дизайна покажет образцы мебели и светильников, разработанных студентами и выпускниками. Стенд Школы дизайна НИУ ВШЭ будет поделен на три зоны: премиальную гостиную с гобеленом и интерьерным декором, зону металлического стеллажа в современной холодной эстетике и дофаминовую зону для игривых, немного детских интерьеров.

Стенд авторских работ выпускников Высшей школы дизайна "Детали" будет выполнен в концепции выставки современных предметов интерьера в духе русских и советских конструктивистов и модернистов. На нем представят мебель, светильники, декоративные предметы интерьера. Экспозиция Института бизнеса и дизайна будет посвящена идее пошагового развития — "ступеням роста". Стенд построен по принципу многоуровневой системы тонких стальных рам и плоскостей. На этих "ступенях" размещены объекты, созданные студентами. Ключевая часть экспозиции - проекты предметного и мебельного дизайна.