Молодые дизайнеры примут участие в Московской неделе интерьера и дизайна
14:24 02.12.2025
Молодые дизайнеры примут участие в Московской неделе интерьера и дизайна
Молодые дизайнеры примут участие в Московской неделе интерьера и дизайна
Более 60 студентов ведущих столичных вузов и школ дизайна примут участие в VII Московской неделе интерьера и дизайна, которая пройдет 11-14 декабря на ВДНХ,... РИА Новости, 02.12.2025
Россия, Высшая школа экономики (ВШЭ), Культура, Москва

Молодые дизайнеры примут участие в Московской неделе интерьера и дизайна

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Более 60 студентов ведущих столичных вузов и школ дизайна примут участие в VII Московской неделе интерьера и дизайна, которая пройдет 11-14 декабря на ВДНХ, сообщает пресс-служба выставки.
Работы студентов Российского государственного художественно-промышленного университета имени С. Г. Строганова, Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина, Британской высшей школы дизайна, Школы дизайна НИУ ВШЭ, Высшей школы дизайна "Детали", Института бизнеса и дизайна и Международной школы дизайна (IDS) были отобраны для участия на стендах выставки во время внутреннего конкурса. Куратором зоны вузов выступит директор Московского музея дизайна, член Союз дизайнеров России и Московского союза художников Александра Санькова.
Венгрия и Белоруссия примут участие в Московской неделе интерьера и дизайна - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Венгрия и Белоруссия примут участие в Московской неделе интерьера и дизайна
28 ноября, 13:26
"Задача экспозиции — показать силу отечественной школы дизайна, новаторство и талант молодых российских дизайнеров, а также познакомить индустрию и посетителей с новыми именами", - отмечается в сообщении.
Центральной станет экспозиция РГХПУ имени С. Г. Строганова, который в этом году отмечает 200-летие. На ней можно будет увидеть большую коллекцию мебели и предметов декора. Стенд призван стать символом исторической преемственности внутри единой школы Строгановского художественно-промышленного образования.
На стенде Международной школы дизайна, которая в декабре отмечает тридцатилетие, будут представлены проекты ее выпускников Дмитрия Логинова и Миллы Резановой. Дополнят экспозицию кадры из архива вуза и проекты других бывших учащихся. РГУ имени А. Н. Косыгина примет участие в выставке с несколькими проектами, выполненными студентами начальных курсов программы "Дизайн персонального пространства": коллекцией посуды с изображениями студентов "Автопортреты", гипсовыми слепками "Библиотека фактур" и эко-проектом "Рыбы России". Также на стенде будут представлены арт-объекты и светильники.
Британская высшая школа дизайна покажет образцы мебели и светильников, разработанных студентами и выпускниками. Стенд Школы дизайна НИУ ВШЭ будет поделен на три зоны: премиальную гостиную с гобеленом и интерьерным декором, зону металлического стеллажа в современной холодной эстетике и дофаминовую зону для игривых, немного детских интерьеров.
Стенд авторских работ выпускников Высшей школы дизайна "Детали" будет выполнен в концепции выставки современных предметов интерьера в духе русских и советских конструктивистов и модернистов. На нем представят мебель, светильники, декоративные предметы интерьера. Экспозиция Института бизнеса и дизайна будет посвящена идее пошагового развития — "ступеням роста". Стенд построен по принципу многоуровневой системы тонких стальных рам и плоскостей. На этих "ступенях" размещены объекты, созданные студентами. Ключевая часть экспозиции - проекты предметного и мебельного дизайна.
В преддверии VII Московской недели интерьера и дизайна 6 декабря в Московском музее дизайна также пройдет смотр с награждением молодых дизайнеров-участников экспозиций на выставке. На питч-сессиях они представят свои проекты экспертам. Жюри будет оценивать новизну, возможность реализации и мастерство презентации. Три победителя получат денежные призы и будут отмечены специальным наградным знаком на стенде вуза на выставке.
Международная выставка Мебель-2025 в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Международная выставка "Мебель-2025" открылась в Москве
24 ноября, 17:14
 
РоссияВысшая школа экономики (ВШЭ)КультураМосква
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
