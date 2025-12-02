Рейтинг@Mail.ru
"Они больные". Новый план НАТО против России вызвал переполох на Западе
16:44 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/nato-2059272627.html
"Они больные". Новый план НАТО против России вызвал переполох на Западе
"Они больные". Новый план НАТО против России вызвал переполох на Западе - РИА Новости, 02.12.2025
"Они больные". Новый план НАТО против России вызвал переполох на Западе
Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X предупредил, что упреждающий удар Североатлантического альянса по... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T16:44:00+03:00
2025-12-02T16:44:00+03:00
в мире
россия
москва
мария захарова
владимир путин
европа
нато
россия
москва
европа
в мире, россия, москва, мария захарова, владимир путин, европа, нато
В мире, Россия, Москва, Мария Захарова, Владимир Путин, Европа, НАТО
"Они больные". Новый план НАТО против России вызвал переполох на Западе

Политик Мема: упреждающий удар НАТО по России приведет к ядерной войне

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСаммит НАТО в Брюсселе
Саммит НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Саммит НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X предупредил, что упреждающий удар Североатлантического альянса по России приведет к ядерной войне.
«
"Только больные могут рассматривать возможность нападения на Россию и по-прежнему называть это "защитными мерами". Только они могут довести эскалацию до ядерного конфликта", — написал он.
Финский политик также призвал Запад прекратить распространять опасную ложь о том, что Россия якобы планирует нападать на Европу.
Адмирал Каво Драгоне 30 ноября заявил газете Times о возможности рассмотреть нанесение упреждающего удара на фоне якобы действий России против альянса. По его словам, "упреждающий удар" можно было бы считать "оборонным действием".
Заявления НАТО о возможном нанесении ударов по России — это попытка подорвать усилия по урегулированию на Украине, считает официальный представитель МИД Мария Захарова. Высказывания Драгоне подводят жирную черту под мифом о "сугубо оборонительном" характере альянса и только разжигают конфронтацию из-за раскручиваемой антироссийской истерии. Москва рассматривает их как крайне безответственный шаг, показывающий готовность НАТО продолжать движение к эскалации, подчеркнула Захарова.
Президент России Владимир Путин подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В мире Россия Москва Мария Захарова Владимир Путин Европа НАТО
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
