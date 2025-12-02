Рейтинг@Mail.ru
В НАТО высказались о сроках окончания конфликта на Украине - РИА Новости, 02.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
10:11 02.12.2025 (обновлено: 13:46 02.12.2025)
В НАТО высказались о сроках окончания конфликта на Украине
В НАТО высказались о сроках окончания конфликта на Украине
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Град" 83-го самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" на Краснолиманском направлении СВО
Боевая работа расчета РСЗО "Град" 83-го самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" на Краснолиманском направлении СВО. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Конфликт на Украине не завершится в обозримом будущем, заявил генерал-майор бундесвера и заместитель командующего миссией НАТО по оказанию военной помощи Украине (NSATU) Майк Келлер в интервью Die Welt.
"Окончание конфликта пока не предвидится", — утверждает он.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
СМИ назвали причину, почему Россия и США еще не достигли мира на Украине
Вчера, 07:21
В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.

Путин ранее отмечал, что изначальный план Соединенных Штатов может стать основой будущих договоренностей, но необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Эксперт объяснил, почему Европа раздувает угрозу со стороны России
Вчера, 05:33
 
