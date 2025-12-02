В НАТО высказались о сроках окончания конфликта на Украине

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Конфликт на Украине не завершится в обозримом будущем, заявил генерал-майор бундесвера и заместитель командующего миссией НАТО по оказанию военной помощи Украине (NSATU) Майк Келлер в интервью Die Welt.
"Окончание конфликта пока не предвидится", — утверждает он.
В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
Путин ранее отмечал, что изначальный план Соединенных Штатов может стать основой будущих договоренностей, но необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.
