Одобрен неожиданный удар по России: в НАТО все же решили воевать за Украину - РИА Новости, 02.12.2025
08:00 02.12.2025
Одобрен неожиданный удар по России: в НАТО все же решили воевать за Украину
Одобрен неожиданный удар по России: в НАТО все же решили воевать за Украину
То, что неизбежное поражение Украины станет кошмаром и разгромом для ЕС и НАТО, очевидно для всех. РИА Новости, 02.12.2025
2025
Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
Одобрен неожиданный удар по России: в НАТО все же решили воевать за Украину

Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
То, что неизбежное поражение Украины станет кошмаром и разгромом для ЕС и НАТО, очевидно для всех.
Однако так же очевидно, что главные кукловоды и выгодоприобретатели обеих структур (часто одни и те же лица) не будут послушно сидеть на завалинке и смотреть, как их хозяйство начинает пожирать очищающий огонь.
Солдат ВСУ на улице Суджи - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
В США выступили с тревожным предупреждением о поражении Украины
27 ноября, 21:59
Как точно отметило итальянское издание L'Antidiplomatico, "воинственная позиция многих европейских столиц все больше приобретает черты спекулянтов, которые, чтобы не потерять все, повышают ставки", потому что "европейские страны не только столкнулись с колоссальными экономическими проблемами из-за поражения на Украине, но и все более очевидным становится землетрясение, которое может подорвать те самые институты, которые управляли Европой после окончания Второй мировой войны, как в политическом, так и в военном отношении".
Именно поэтому капитаны тонущих "Евротитаников" сейчас дергают за все канаты и нитки, чтобы хоть как-то затормозить русский айсберг. Вариантов у негодяев немного, и они рассматривают их все, а часть уже начали реализовывать.
Вариант первый: анонимная террористическая война.
Американский мозговой центр CSIS (Center for Strategic and International Studies) еще в марте этого года в докладе "Теневая война России против Запада" расписал по шагам, что нужно делать НАТО, если станет понятно, что Россия побеждает. Цитата из доклада достойна публикации полностью: "Страны Североатлантического альянса должны разработать продуманную наступательную кампанию против России: ужесточение санкций против Москвы; целевые наступательные кибероперации против важных российских военных и коммерческих целей; информационные и операции влияния, направленные на население России и ее партнеров, таких как Белоруссия; а также более агрессивные действия против активов, имеющих ценность для России, например, против ее теневого флота. <…> Любой акт саботажа должен быть осуществлен таким образом, чтобы было сложно доказать, кто за ним стоит".
Недавние террористические атаки на гражданские суда в нейтральных водах якобы руками Украины — пример того, что эти планы последовательно реализуются.
Вариант второй: прямая эскалация конфликта с угрозой превентивного удара со стороны НАТО.
Интересно, что это тема раз за разом поднимается, когда у кого-то начинает подгорать. В ноябре прошлого года Россия демонстративно и красиво посадила в Днепропетровске "Орешник", а натовцев и европейцев пришлось буквально откачивать вантузом. Отдышавшись, некто Роб Бауэр — целый адмирал и на тот момент глава Военного комитета НАТО — заявил, что нужно срочно нанести обезоруживающие удары высокоточным оружием вглубь России.
Сейчас на Украине у ЕС и Североатлантического альянса пригорело настолько, что отодрать можно только с мясом. В Bloomberg написали, что США уходят из Европы (и, по сути, из НАТО) и теперь "возможен наихудший сценарий: европейские войска будут отбивать вторжение практически в одиночку". Европейцы уже давно измерили свою кишку и пришли к выводу, что сейчас против России и без Соединенных Штатов она тонка, а после добивания ВСУ армия России будет еще сильнее.
Нужно срочно что-то делать.
Вчера британское издание Financial Times опубликовало гениальную идею нынешнего главы Военного комитета НАТО и тоже адмирала Джузеппе Каво Драгоне (у них там инкубатор, что ли?). Гражданин Драгоне заявил, что Североатлантический альянс рассматривает переход к "более агрессивной" модели действий против России, включая "проактивные шаги" и "упреждающий удар". По словам бравого адмирала, НАТО — это оборонительный альянс, но если очень надо, то "превентивный удар может рассматриваться как оборонительное действие". Превентивные удары предлагается совершать пока в киберпространстве и в международных водах. Правда, в спинном мозгу есть ощущение, что "подобные инициативы могут привести к дальнейшей эскалации и поставить под угрозу безопасность самих европейцев", но кто не рискует, тот шампанского не пьет, верно?
МИД России заявил, что провокационные высказывания подобного рода "демонстрируют стремление альянса к эскалации" и что они направлены на срыв мирных переговоров по Украине.
Впрочем, эти люди прекрасно знают, что именно они имеют в виду и что именно они получат в ответ, если сделают шаг в сторону практической реализации своих угроз.
Дело в том, что натовцы и еэсовцы безвозбранно генерируют новые смелые идеи, потому что они знают: Россия плевать хотела на лай хриплых болонок. Ключевые решения, в том числе об использовании стратегических сил, у нас принимаются не после чьих-то интервью, а совершенно автоматически при наступлении определенных объективных событий. Эти события четко прописаны, и никаких двусмысленностей там нет и не будет.
В отличие от западных военных доктрин, где на голубом глазу прописана возможность "ограниченных ядерных ударов", которые должны "показать серьезность намерений" и "заставить прекратить боевые действия", в нашей доктрине галантных полумер нет.
Никакой многоступенчатой, многовариантной или многосценарной войны с Европой не может быть и не будет: все закончится очень быстро, а для Европы — навсегда.
Если же кто-то захотел вычеркнуть себя из истории вместе с Украиной — милости просим: Россия — широкая душа.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Давление США на Украину не в интересах ЕС, заявила Каллас
Вчера, 17:49
 
