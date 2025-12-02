То, что неизбежное поражение Украины станет кошмаром и разгромом для ЕС и НАТО, очевидно для всех.

Однако так же очевидно, что главные кукловоды и выгодоприобретатели обеих структур (часто одни и те же лица) не будут послушно сидеть на завалинке и смотреть, как их хозяйство начинает пожирать очищающий огонь.

Как точно отметило итальянское издание L'Antidiplomatico, "воинственная позиция многих европейских столиц все больше приобретает черты спекулянтов, которые, чтобы не потерять все, повышают ставки", потому что "европейские страны не только столкнулись с колоссальными экономическими проблемами из-за поражения на Украине, но и все более очевидным становится землетрясение, которое может подорвать те самые институты, которые управляли Европой после окончания Второй мировой войны, как в политическом, так и в военном отношении".

Именно поэтому капитаны тонущих "Евротитаников" сейчас дергают за все канаты и нитки, чтобы хоть как-то затормозить русский айсберг. Вариантов у негодяев немного, и они рассматривают их все, а часть уже начали реализовывать.

Вариант первый: анонимная террористическая война.

Американский мозговой центр CSIS (Center for Strategic and International Studies) еще в марте этого года в докладе "Теневая война России против Запада" расписал по шагам, что нужно делать НАТО, если станет понятно, что Россия побеждает. Цитата из доклада достойна публикации полностью: "Страны Североатлантического альянса должны разработать продуманную наступательную кампанию против России: ужесточение санкций против Москвы; целевые наступательные кибероперации против важных российских военных и коммерческих целей; информационные и операции влияния, направленные на население России и ее партнеров, таких как Белоруссия; а также более агрессивные действия против активов, имеющих ценность для России, например, против ее теневого флота. <…> Любой акт саботажа должен быть осуществлен таким образом, чтобы было сложно доказать, кто за ним стоит".

Недавние террористические атаки на гражданские суда в нейтральных водах якобы руками Украины — пример того, что эти планы последовательно реализуются.

Вариант второй: прямая эскалация конфликта с угрозой превентивного удара со стороны НАТО.

Интересно, что это тема раз за разом поднимается, когда у кого-то начинает подгорать. В ноябре прошлого года Россия демонстративно и красиво посадила в Днепропетровске "Орешник", а натовцев и европейцев пришлось буквально откачивать вантузом. Отдышавшись, некто Роб Бауэр — целый адмирал и на тот момент глава Военного комитета НАТО — заявил, что нужно срочно нанести обезоруживающие удары высокоточным оружием вглубь России.

Сейчас на Украине у ЕС и Североатлантического альянса пригорело настолько, что отодрать можно только с мясом. В Bloomberg написали, что США уходят из Европы (и, по сути, из НАТО) и теперь "возможен наихудший сценарий: европейские войска будут отбивать вторжение практически в одиночку". Европейцы уже давно измерили свою кишку и пришли к выводу, что сейчас против России и без Соединенных Штатов она тонка, а после добивания ВСУ армия России будет еще сильнее.

Нужно срочно что-то делать.

Вчера британское издание Financial Times опубликовало гениальную идею нынешнего главы Военного комитета НАТО и тоже адмирала Джузеппе Каво Драгоне (у них там инкубатор, что ли?). Гражданин Драгоне заявил, что Североатлантический альянс рассматривает переход к "более агрессивной" модели действий против России, включая "проактивные шаги" и "упреждающий удар". По словам бравого адмирала, НАТО — это оборонительный альянс, но если очень надо, то "превентивный удар может рассматриваться как оборонительное действие". Превентивные удары предлагается совершать пока в киберпространстве и в международных водах. Правда, в спинном мозгу есть ощущение, что "подобные инициативы могут привести к дальнейшей эскалации и поставить под угрозу безопасность самих европейцев", но кто не рискует, тот шампанского не пьет, верно?

МИД России заявил, что провокационные высказывания подобного рода "демонстрируют стремление альянса к эскалации" и что они направлены на срыв мирных переговоров по Украине.

Впрочем, эти люди прекрасно знают, что именно они имеют в виду и что именно они получат в ответ, если сделают шаг в сторону практической реализации своих угроз.

Дело в том, что натовцы и еэсовцы безвозбранно генерируют новые смелые идеи, потому что они знают: Россия плевать хотела на лай хриплых болонок. Ключевые решения, в том числе об использовании стратегических сил, у нас принимаются не после чьих-то интервью, а совершенно автоматически при наступлении определенных объективных событий. Эти события четко прописаны, и никаких двусмысленностей там нет и не будет.

В отличие от западных военных доктрин, где на голубом глазу прописана возможность "ограниченных ядерных ударов", которые должны "показать серьезность намерений" и "заставить прекратить боевые действия", в нашей доктрине галантных полумер нет.

Никакой многоступенчатой, многовариантной или многосценарной войны с Европой не может быть и не будет: все закончится очень быстро, а для Европы — навсегда.